Получали взятки от предпринимателей за снижение штрафов: чиновников налоговой службы уличили в коррупционной схеме

В Украине разоблачили двух должностных лиц Главного управления Государственной налоговой службы в Тернопольской области, которых подозревают в получении 75 тыс. евро от представителей двух предприятий за снижение штрафов после налоговых проверок. Еще в одном эпизоде, по данным следствия, у бизнеса вымогали 1,8 млн грн за содействие в возмещении НДС и регистрации налоговых накладных, а правоохранители проверяют причастность других сотрудников налоговой.

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Об этом сообщает Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ). Речь идет о двух должностных лицах налоговой службы, среди которых — заместитель начальника ГУ ГНС в Тернопольской области и руководитель одного из территориальных подразделений.

Как работала схема

Правоохранители установили, что в течение весны и лета 2026 года должностные лица налоговой службы могли систематически получать деньги от представителей местного бизнеса. Суть схемы, по данным следствия, заключалась в использовании служебных полномочий при проведении налоговых проверок.

Предприятиям могли сообщать о выявленных нарушениях, суммы которых оценивались в миллионы гривен. После этого представителям компаний якобы предлагали договориться об уменьшении штрафных санкций, которые должны были быть отражены в официальных документах по итогам проверок.

Таким образом, бизнес, по версии правоохранителей, должен был заплатить за то, чтобы финансовые последствия налоговой проверки для компании были меньше. В рамках досудебного расследования следователи установили как минимум два эпизода, связанных с получением неправомерной выгоды от представителей двух предприятий. В общей сложности речь идет о 75 тыс. евро, эта сумма была передана должностным лицам в течение весны-лета 2026 года.

С бизнеса вымогали деньги и за НДС

Отдельно правоохранители установили еще один эпизод, связанный с бюджетным возмещением налога на добавленную стоимость. В июне 2026 года, по данным следствия, налоговики обратились к представителю другого предприятия с просьбой предоставить неправомерную выгоду за содействие в проведении бюджетного возмещения НДС и регистрации ранее приостановленных налоговых накладных.

В материалах НАБУ и САП указана сумма 1,8 млн грн. По другим данным, которые правоохранители обнародовали в отношении этого эпизода, должностные лица требовали фактически 11,5% от суммы бюджетного возмещения. Речь идет о более чем 14,6 млн грн.

То есть предприятие должно было получить от государства значительную сумму бюджетного возмещения, а за беспрепятственное проведение соответствующих процедур, по версии следствия, от него требовали отдельное вознаграждение. В результате правоохранители зафиксировали передачу средств.

Должностных лиц задержали во время передачи денег

Разоблачение произошло после того, как неправомерная выгода передавалась через посредника. 9 сентября 2026 года двух должностных лиц задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Одной из задержанных является заместитель начальника ГУ ГНС в Тернопольской области.

Второй фигурант — руководитель одного из территориальных подразделений налоговой службы. По данным правоохранительных органов, задержание было произведено сразу после получения неправомерной выгоды.

Фигурантам уже сообщено о подозрении. В зависимости от роли каждого из них уголовное производство квалифицировано, в частности, по части 4 статьи 368 Уголовного кодекса Украины – получение неправомерной выгоды должностным лицом. В отношении одного из подозреваемых также применена квалификация по части 5 статьи 27 УК Украины, касающейся пособничества в совершении уголовного правонарушения.

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