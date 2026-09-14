Каким банкам доверяют украинцы: где предпочитают хранить деньги

По состоянию на 1 августа общая сумма вкладов физических лиц (в т.ч. физических лиц-предпринимателей, "ФОПов") в украинских банках составила 1 75 трлн грн. Что на 1,3 млрд грн больше, чем было в июле. При этом большинство вкладов сделано в госбанки.

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Об этом сообщили в Фонде гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ). Там отметили:

Доля "ФОП" в структуре вкладчиков на 1 июля 2026 года составила 3,2%, а в структуре суммы вкладов – 11,7%.

Сумма их вкладов – 204,7 млрд грн.

При этом подчеркивается: большинство вкладчиков держат в банках от 10 до 200 000 грн. Таких 25,92% от общего числа.

Также значительное количество держат в банках от 200 тыс. до 600 тыс. грн. Доля таких вкладов составляет 20,73%.

От 600 тыс. до 1млн грн в банках держат 10,56% вкладчиков. А более 5 млн грн – 16,43%.

В какие банки украинцы несут деньги

В то же время, отмечается, большинство украинцев хранят деньги в банках, долю в которых имеет государство. Таких 60,05% от общего количества.

Еще 22,55% сделали вклады в частные банки. А 17,4% – в банки иностранных групп.

В какой валюте украинцы предпочитают хранить деньги

Лидером среди валют является гривня. Сумма вкладов в ней оценивается в 1,155 трлн грн.

В иностранной валюте украинцы держат гораздо меньшую сумму. Она эквивалентна 595,6 млрд грн.

С украинцев ежемесячно будут списывать 150 грн

В то же время, Ощадбанк начал списывать со счетом своих клиентов 150 грн – с 1 августа. Такие списания будут происходить ежемесячно. Впрочем, затронут они не всех – лишь тех, кто длительное время не пользовался своей картой.

При этом важно помнить: автоматическое списание банковских комиссий, а также внутренние переводы между основной и виртуальной картой не считаются движением средств. А потому не продлевают активность счета.

В то же время, подчеркивается, если на балансе менее 150 грн, банк спишет только тот остаток, который есть на карте. Например, последние 20 или 50 грн.

Таким образом, клиент не окажется в минусе, поскольку задолженность по этой комиссии в кредит не накапливается, а значит, банковский долг из-за этого не возникнет.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, налоговая ежегодно проверяет около 18 тыс. украинцев (речь идет о физических лицах и "ФОПах"). При этом, только лишь 1 тыс. проверок – плановые, а еще 17 тыс. – среднегодовое количество внеплановых. На самом деле, учитывая общее количество налогоплательщиков, это совершенно незначительное число.

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