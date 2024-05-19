На камеру попал шок Туркі Аль-Шейха и промоутера Фьюри на нокдаун от Усика. Видео

9-й раунд от украинца Александра Усика поразил поклонников Тайсона Фьюри, собравшихся на Kingdom Arena в Эр-Рияде. В кадр попали председатель Главного управления по делам развлечений в Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх и промоутер Тайсона Френк Уоррен.

В тот момент, когда украинец избивал его любимчика арабский чиновник стоял неподвижно, перебывая в глубоком шоке. Уоррен вскочил на ноги лишь в самом конце, когда рефери начал отсчитывать Тайсону нокдаун.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне в Эр-Рияде Усик победил британского обладателя титула WBC Тайсона Фьюри (34-1-1, 24 КО) и стал первым в истории абсолютным чемпионом в супертяжелом дивизионе в эпоху четырех поясов.

В тот момент, когда ринг-анонсер Майкл Баффер, объявляя победителя, на английском выкрикнул From Ukaine! ("Из Украины"), у Усика от волнения подкосились ноги.

Александр третий в истории абсолютный чемпион в двух весовых категориях. До этого он владел всеми титулами в крузервейте.

Позже Усик показал, как выглядит его лицо после 111 пропущенных ударов в голову от Фьюри. На пресс-конференцию Саша пришел с опозданием из-за посещения врача.

Спустя сутки чемпион мира IBF в легком весе Василий Ломаченко (18-3, 12 КО) восхитился работой своего друга и кума, несколькими словами прокомментировав победу над Тайсоном Фьюри.

В тоже время появилась информация, что Усик пробудет абсолютным чемпионом лишь до 1 июня 2024 года. Международная боксерская федерация (IBF) заберет пояс, так как обязательная защита титула против Филиппа Хрговича просрочена.

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