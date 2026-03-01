Озвучен тариф на свет в Украине с 1 марта 2026 года: сколько нужно будет платить за 1 кВт*ч

Украинцы с 1 марта будут платить за электроэнергию по прежнему тарифу 4,32 грн за 1 кВт*ч – т.е., повышения расценок не произойдет. Более того, таким же тариф будет по меньшей мере до 30 апреля 2026 года – ведь именно до этого срока действует соответствующее решение правительства.

Как говорится в самом документе, до указанной даты действует механизм возложения специальных обязанностей ("ПСО"). Т.е., механизм государственного регулирования, при котором государство обязывает участников рынка продавать электроэнергию на специальных условиях для обеспечения:

доступных цен для населения;

энергетической безопасности;

общей стабильности.

"В пункте 2 постановления цифры и слова "31 октября 2025 г." заменить цифрами и словами "30 апреля 2026 г.", – говорится в документе.

Будут ли в Украине повышать тариф на свет

В то же время, премьер-министр Юлия Свириденко ранее сообщила, что правительство пока не рассматривает возможность повышения тарифа на электроэнергию для населения. По ее словам, в условиях постоянных отключений это было бы странным решением.

"Странное будет решение поднять тариф на электроэнергию при условии ее отключения. Если люди недополучают как минимум треть электричества, то как мы еще будем поднимать на нее тариф? Это было бы очень неудачное решение", – отметила премьер.

В свою очередь, директор Центра исследований энергетики Александр Харченко ранее рассказал OBOZ.UA, что в текущих условиях в Украине нет смысла повышать тарифы. Вместо этого, по его словам, страна нуждается в коренной реформе рынка электроэнергии.

"Регуляторно и политически ситуация ужасающая. Стомиллиардные долги на рынке, невыплаты, проблемы с финансами прибавляются к ущербу, который наносят россияне. Но решение этой ситуации требует большой системной реформы рынка электроэнергии, а не повышения тарифов для населения", – резюмировал Харченко.

При этом он подчеркнул: для населения действительно должны быть установлены рыночные тарифы. Тем не менее "это не означает роста цен".

"Это означает изменение формата в принципе доступа к электричеству... Но случится ли это во время войны? Мое ощущение, что нет", – резюмировал эксперт.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в Национальном банке прогнозируют, что после окончания отопительного сезона (31 марта) в Украине могут пересмотреть коммунальные тарифы – в сторону повышения. Дело в том, отмечают в регуляторе, что в результате массированных российских обстрелов украинской энергоинфраструктуры потребности в финансировании восстановления значительно выросли.

