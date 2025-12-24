Звездный гимнаст Ковтун, который отказался от сборной и сбежал в Хорватию, назвал Украину 'моей страной'

Вице-чемпион Олимпийских игр 2024 года в Париже Илья Ковтун снова пожаловался на то, что получил волну хейта после того, как отказался выступать за Украину. 22-летний спортсмен после начала полномасштабного вторжения России сбежал в Хорватию и принял ее гражданство, в результате чего будет представлять страну на международной арене.

В то же время в интервью телеканалу RTL Sport Ковтун откровенно признался, что принимает всю критику, связанную с его переходом в другую сборную, пишет портал net.hr. По словам уроженца Черкасс, реакция украинцев в целом была прогнозируемой, а Украину при этом он назвал "моей страной".

"Реакция на мой переезд из Украины была разной. Было немного нормальной реакции, было немного отрицательной. Это все понятно. Такая сейчас ситуация в моей стране. Я это принимаю, для меня все нормально. И мы хотели остаться нормальными людьми. И мы ими остались", – сказал Ковтун.

Напомним, в январе стало известно, что Илья и его тренер Ирина Горбачева подали документы на получение хорватского гражданства. Спортсмен рассказывал, что столкнулся с волной критики после этого решения.

Ранее в интервью OBOZ.UA Горбачева отмечала, что Украина ничего не вложила в подготовку ее подопечного к ОИ-2024. Сам Ковтун удалил из Instagram пост, посвященный поддержке Украины и ее народа.

Как сообщал OBOZ.UA, Илья Ковтун получил "страшное" наказание после того, как отказался выступать за сборную Украины по спортивной гимнастике. Также стало известно, что происходит с атлетом в Хорватии.

