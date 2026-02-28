В селе на Прикарпатье произошло ДТП с участием четырех авто: погибли женщина и ребенок. Фото

УкраїнськаУКР
Илья Рябинин
Расследование
3 минуты
4,3 т.
В субботу, 28 февраля, в селе Драгомирчаны Ивано-Франковской области произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие с участием четырех легковых машин. В результате автокатастрофы два человека погибли, в том числе и ребенок.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины. Также пострадали еще четверо участников происшествия.

Что известно

Как сообщается, авария случилась около 18:00 на улице Степана Бандеры. Прибывший экипаж ГСЧС с помощью спецсредств смогли извлечь двух пострадавших из искореженных машин и предупредили возгорание автотранспорта.

По информации пресс-службы полиции Ивано-Франковской области, предварительно следователи установили, что в результате ДТП погибли пассажирка одного из транспортных средств, женщина 1992 года рождения и несовершеннолетний ребенок 2016 года рождения.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа и эксперты-криминалисты, которые устанавливают все обстоятельства и причины ДТП.

Напомним, вечером 24 февраля вблизи села Смереков, что на Львовщине, произошло смертельное ДТПводитель авто сбил насмерть ребенка, еще один травмирован. За рулем автомобиля был прокурор одной из окружных прокуратур Львовской области.

Авария произошла вечером, около 19 часов. Прокурор наехал на детей. В результате полученных травм 14-летняя девочка погибла на месте происшествия, а ее 10-летнего брата с травмами доставили в больницу.

Как сообщал OBOZ.UA, прокурор устроил смертельное ДТП на Львовщине, в результате которого погиб ребенок. Генпрокурор Украины Руслан Кравченко заявил, что взял дело под личный контроль.

