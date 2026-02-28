В селе на Прикарпатье произошло ДТП с участием четырех авто: погибли женщина и ребенок. Фото

В субботу, 28 февраля, в селе Драгомирчаны Ивано-Франковской области произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие с участием четырех легковых машин. В результате автокатастрофы два человека погибли, в том числе и ребенок.

Видео дня

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины. Также пострадали еще четверо участников происшествия.

Что известно

Как сообщается, авария случилась около 18:00 на улице Степана Бандеры. Прибывший экипаж ГСЧС с помощью спецсредств смогли извлечь двух пострадавших из искореженных машин и предупредили возгорание автотранспорта.

По информации пресс-службы полиции Ивано-Франковской области, предварительно следователи установили, что в результате ДТП погибли пассажирка одного из транспортных средств, женщина 1992 года рождения и несовершеннолетний ребенок 2016 года рождения.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа и эксперты-криминалисты, которые устанавливают все обстоятельства и причины ДТП.

Напомним, вечером 24 февраля вблизи села Смереков, что на Львовщине, произошло смертельное ДТП – водитель авто сбил насмерть ребенка, еще один травмирован. За рулем автомобиля был прокурор одной из окружных прокуратур Львовской области.

Авария произошла вечером, около 19 часов. Прокурор наехал на детей. В результате полученных травм 14-летняя девочка погибла на месте происшествия, а ее 10-летнего брата с травмами доставили в больницу.

Как сообщал OBOZ.UA, прокурор устроил смертельное ДТП на Львовщине, в результате которого погиб ребенок. Генпрокурор Украины Руслан Кравченко заявил, что взял дело под личный контроль.

