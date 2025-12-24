Тренер звездного гимнаста Ковтуна, отказавшегося от страны, назвала Украину 'тормозом к развитию'

Вице-чемпион Олимпийских игр 2024 года в Париже Илья Ковтун после того, как отказался от Украины и стал гражданином Хорватии, получил возможность "к дальнейшему развитию и прогрессу". 22-летний уроженец Черкасс переехал в Осиек, где уже выступил на первенстве страны по спортивной гимнастике, а также готовится представлять ее на международной арене.

Об этом рассказала тренер Ковтуна Ирина Горбачева в интервью телеканалу RTL Sport, передает портал net.hr. По ее словам, в Украине якобы препятствовали и не делали ничего для того, чтобы обеспечить спортсмена всем необходимым для его карьеры.

"Когда он получил гражданство Хорватии, для него открылась дверь к спортивной жизни, к соревнованиям, к дальнейшему развитию и прогрессу. Это было самое большое препятствие, которое мы сейчас преодолели. Теперь тормозов больше нет – он двигается вперед, работает и доказывает свою способность изо дня в день", – сказала Горбачева.

Напомним, в январе стало известно, что Илья и Ирина подали документы на получение хорватского гражданства. Спортсмен рассказывал, что столкнулся с волной критики после этого решения.

Ранее в интервью OBOZ.UA Горбачева отмечала, что Украина ничего не вложила в подготовку ее подопечного к ОИ-2024. Сам Ковтун удалил из Instagram пост, посвященный поддержке Украины и ее народа.

Как сообщал OBOZ.UA, Илья Ковтун получил "страшное" наказание после того, как отказался выступать за сборную Украины по спортивной гимнастике. Также стало известно, что происходит с атлетом в Хорватии.

