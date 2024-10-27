Мало кто обратил внимание. Магучих появилась на награждении с особенной надписью на шее. Фотофакт

Знаменитая украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих появилась торжественной церемонии Golden Tracks 2024 с украшением на шее, на котором было написано "Dnipro". За день до этого в Россия атаковала Днепр баллистикой. Известно о пяти погибших и 21 пострадавших, четверо из которых – дети.

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Во время флеш-интервью Ярослава призналась, что "Эта награда для всего моего народа в Украине".

Как сообщал OBOZ.UA, Рося пришла на церемонию вместе со своим женихом. 23-летняя днепрянка появилась на мероприятии вместе с 20-летним Назаром Степановым.

Отметим, что Ярослава Магучих произвела настоящий фурор своим внешним видом на торжественной церемонии Golden Tracks 2024. Наша соотечественница стала обладательницей награды "Лучшая легкоатлетка Европы".

Как рассказывала перед Олимпиадой-2024 Магучих, они с Назаром должны были пожениться после Игр в Париже.

Однако Ярослава была вынуждена на некоторое время отложить свадьбу, так как не видела возможности провести церемонию во время полномасштабной войны России против нашей страны.

В интервью OBOZ.UA Назар говорил, что он влюблен в то, как Ярослава относится ко всему.

Отметим, что на 8-м этапе Бриллиантовой лиги в Париже Магучих побила мировой рекорд в женских прыжках в высоту, который держался с 1987 года. Ярослава стала первой женщиной в истории, которая прыгнула на высоту 2,10 м.

Спустя месяц Магучих завоевала золотую медаль Олимпийских игр-2024 в прыжках в высоту.

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