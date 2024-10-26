Историческая награда для Украины! Магучих признана лучшей легкоатлеткой Европы

Знаменитая украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих названа лучшей легкоатлеткой Европы. 23-летняя днепрянка заняла первое место на церемонии награждения Golden Tracks 2024, организованной Европейской легкоатлетической ассоциацией (European Athletics). Торжественное мероприятие состоялось в Скопье (Северная Македония).

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В 2022 и 2023 годах Магучих была финалисткой номинации, а в этом году впервые выиграла.

Среди претенденток были: Фемке Болл, Сифан Хассан, Эмиси Огунлее, Надя Баттоклетти, Нафиссату Тиам, Кили Ходжкинсон, Малайка Михамбо, Наталья Качмарек и Сирена Самба-Майела.

Магучих стала первой украинкой, которой удалось получить эту награду. В 2013 титул "Лучшего легкоатлета Европы" среди мужчин выигрывал Богдан Бондаренко.

У мужчин лучшим легкоатлетом Европы стал шведский прыгун с шестом Арман Дюплантис, который не смог лично посетить церемонию.

Отметим, что на 8-м этапе Бриллиантовой лиги в Париже Магучих побила мировой рекорд в женских прыжках в высоту, который держался с 1987 года. Ярослава стала первой женщиной в истории, которая прыгнула на высоту 2,10 м.

Спустя месяц Магучих завоевала золотую медаль Олимпийских игр-2024 в прыжках в высоту.

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