'Не хочется': Магучих отложила свадьбу с 20-летним женихом и назвала причину

Олимпийская чемпионка Ярослава Магучих была вынуждена на некоторое время отложить свадьбу со своим женихом Назаром Степановым. 23-летняя легкоатлетка не видит возможности провести церемонии во время полномасштабной войны России против нашей страны.

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Об это Магучих рассказала в эксклюзивном интервью для OBOZ.UA. По словам мировой рекордсменки в прыжках в высоту, она понимает, что сейчас просто невозможно собрать всех родственников и близких людей на подобное мероприятие, вариант с проведением которого в Европе пара не рассматривает.

"К сожалению, не можем сейчас провести церемонию свадьбы, потому что мне бы очень хотелось выйти замуж в Украине, в Днепре, собрать родственников, друзей. Но, к сожалению, не можем этого сделать из-за войны. Нет такой возможности сейчас и, честно говоря, не хочется, не ко времени. Хотя, с другой стороны, вроде бы говорят, что надо жить жизнь здесь и сейчас, ведь молодой возраст, самый расцвет, скажем так. Но я понимаю, что хочу собрать на свадьбе родственников, друзей, а сейчас это сложно, потому что все разбросаны по миру. А делать церемонию за границей, так это будет только какая-то женская свадьба", – сказала Магучих.

Полное интервью мировой рекордсменки в прыжках в высоту читайте на OBOZ.UA. Также наш сайт подробно рассказывал об истории любви Назара и Ярославы.

Ранее OBOZ.UA показал, как выглядит 20-летний жених Ярославы Магучих Назар Степанов, который занимается бегом на барьерных дистанциях.

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