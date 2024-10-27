Магучих поразила своим внешним видом на церемонии награждении European Athletics. Фото

Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих произвела настоящий фурор своим внешним видом на торжественной церемонии Golden Tracks 2024. 23-летняя днепрянка стала обладательницей награды "Лучшая легкоатлетка Европы".

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На мероприятие украинка выбрала стильный и элегантный образ, который идеально подчеркивал ее фигуру и привлекал внимание к ее грации. Рося была в длинном платье глубокого зеленого цвета с небольшим декольте. Корсет был украшен серебристыми деталями, которые создавали изящный узор, добавляя образу нотки гламура и изысканности.

Серебристые детали также подчеркивали стройность ее тела, придавая платью более структурированный вид.

Волосы украинки были распущены и естественно уложены, что добавляло образу непринужденности и женственности. На шее у Ярославы висела подвеска с названием родного города "Dnipro".

В комментариях поклонники легкоатлетки остались поражены ее красотой, завалив украинскую спортсменку восторженными отзывами.

Отметим, что на 8-м этапе Бриллиантовой лиги в Париже Магучих побила мировой рекорд в женских прыжках в высоту, который держался с 1987 года. Ярослава стала первой женщиной в истории, которая прыгнула на высоту 2,10 м.

Спустя месяц Магучих завоевала золотую медаль Олимпийских игр-2024 в прыжках в высоту.

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