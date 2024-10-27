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Магучих поразила своим внешним видом на церемонии награждении European Athletics. Фото

Максим Иншаков
Спорт Oboz
2 минуты
5,0 т.
Магучих поразила своим внешним видом на церемонии награждении European Athletics. Фото

Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих произвела настоящий фурор своим внешним видом на торжественной церемонии Golden Tracks 2024. 23-летняя днепрянка стала обладательницей награды "Лучшая легкоатлетка Европы".

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Магучих поразила своим внешним видом на церемонии награждении European Athletics. Фото

На мероприятие украинка выбрала стильный и элегантный образ, который идеально подчеркивал ее фигуру и привлекал внимание к ее грации. Рося была в длинном платье глубокого зеленого цвета с небольшим декольте. Корсет был украшен серебристыми деталями, которые создавали изящный узор, добавляя образу нотки гламура и изысканности.

Магучих поразила своим внешним видом на церемонии награждении European Athletics. Фото

Серебристые детали также подчеркивали стройность ее тела, придавая платью более структурированный вид.

Магучих поразила своим внешним видом на церемонии награждении European Athletics. Фото

Волосы украинки были распущены и естественно уложены, что добавляло образу непринужденности и женственности. На шее у Ярославы висела подвеска с названием родного города "Dnipro".

Магучих поразила своим внешним видом на церемонии награждении European Athletics. Фото

В комментариях поклонники легкоатлетки остались поражены ее красотой, завалив украинскую спортсменку восторженными отзывами.

Магучих поразила своим внешним видом на церемонии награждении European Athletics. Фото
Магучих поразила своим внешним видом на церемонии награждении European Athletics. Фото
Магучих поразила своим внешним видом на церемонии награждении European Athletics. Фото

Отметим, что на 8-м этапе Бриллиантовой лиги в Париже Магучих побила мировой рекорд в женских прыжках в высоту, который держался с 1987 года. Ярослава стала первой женщиной в истории, которая прыгнула на высоту 2,10 м.

Магучих поразила своим внешним видом на церемонии награждении European Athletics. Фото

Спустя месяц Магучих завоевала золотую медаль Олимпийских игр-2024 в прыжках в высоту.

Магучих поразила своим внешним видом на церемонии награждении European Athletics. Фото

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