Магучих проиграла на Бриллиантовой лиге в Лондоне, уступив своей главной сопернице. Видео

Знаменитая украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих с результатом 2.01м стала второй на этапе Бриллиантовой лиги в Лондоне. Наша олимпийская чемпионка по количеству дополнительных попыток уступила своей сильнейшей сопернице Николе Олислагерс из Австралии.

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Ярослава вместе с Николой стартовали в секторе с высоты 1.93 м, когда из 8 участниц оставалось лишь шесть без Неожиданно украинка не смогла преодолеть эту планку. Также сенсационно неудачно стартовала и Олислагерс. В тоже время Паттерсон со второго прыжка прошла этот уровень.

Вторую попытку Магучих выполнила гораздо уверенней.

Магучих продолжила нестабильно выступать и на 1.96м, не взяв ее с первого раза.

1.99м сходу взяла лишь Олислагерс, повторив лучший результат сезона. Ярославе для такого результата понадобилось прыгнуть дважды, что сделало ее второй в итоговом протоколе.

Далее борьба развернулась на высоте 2.01м и ее взяли с третьей попытки обе атлетки.

Отметим, что Паттерсон на прошлой неделе победила на "золотом" этапе Континентального тура.

Кроме Ярославы, в столице Англии должна была выступать еще одна украинская прыгунья Ирина Геращенко, однако накануне старта ее фамилию исключили из числа участников.

Магучих подходила к этому старту после серии из шести побед подряд. В нынешнем летнем сезоне она выиграла этап Бриллиантовой лиги в Рабате с результатом 1,97 м, победила на соревнованиях Континентального тура в Нидерландах и впервые за пять лет завоевала титул чемпионки Украины. Во Львове украинка показала лучший результат сезона, преодолев высоту 2,00 м.

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