Украинскую легкоатлетку исключили с этапа Бриллиантовой лиги. Известно, выступит ли Магучих

Знаменитая украинская легкоатлетка Ирина Геращенко не выступит на этапе Бриллиантовой лиги в Лондоне, который состоится 18 июля. Наша соотечественница была исключена из списка участниц в секторе для прыжков в всосту на соревнованиях в столице Великобритании.

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Об этом говорится на официальном сайте турнира. Вместо Геращенко, которая выпала из топ-10 мирового рейтинга, на Олимпийском стадионе в Лондоне выступит представительница Черногории Мария Вукович.

Причины отсутствия украинки в стартовом протоколе не называются, однако "Суспильне Спорт" предполагает, что у Ирины возникли трудности с оформлением британской визы. "Виза в Лондон на Бриллиантовую лигу пока под вопросом. Либо мы выступим в Лондоне, либо будем готовиться непосредственно к чемпионату Европы", – говорила Геращенко в начале июля.

Теперь Украину на британском этапе легкоатлетического супертурнира представит только Ярослава Магучих. Мировая рекордсменка впервые в сезоне выйдет в сектор вместе со своей главной соперницей – Николой Олислагерс из Австралии.

Отметим, что в 2026 году уроженка Днепра выиграла все восемь турниров, в которых принимала участие.

Ранее OBOZ.UA, рассказывал, где смотреть выступление Ярославы Магучих на этапе Бриллиантовой лиги в Лондоне.

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