Депутаты Верховной Рады инициировали запрос к Зеленскому: Сырский – в центре внимания

Народные депутаты Украины инициировали запрос к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Парламентарии просят главу государства рассмотреть вопрос об увольнении главнокомандующего Вооруженными силами Украины Александра Сырского и назначить нового военачальника.

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Об этом сообщил народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк. Однако, по его словам, сначала это решение должны поддержать не менее 226 парламентариев.

Народные депутаты просят заменить Сырского

Как пояснил политик, решение о замене высшего армейского командования, согласно статье 106 Конституции Украины, принимает только президент как Верховный Главнокомандующий.

В тексте обращения парламентарии просят:

освободить Александра Сырского от должности главнокомандующего ВСУ;

от должности главнокомандующего ВСУ; назначить его преемника на основании профессиональной эффективности и ориентации на измеримый технологический результат;

ориентации на измеримый технологический результат; ввести процедуру регулярной отчетности высшего командования армии перед профильным парламентским комитетом в закрытом режиме с целью восстановления баланса гражданского контроля.

Народ Украины требует освобождения Сирского

Во многих городах Украины в пятницу,17 июля, уже второй день подряд проходят стихийные митинги протеста, связанные с увольнением Михаила Федорова с поста министра обороны. Однако к первому требованию – вернуть бывшего главу оборонного ведомства на должность – у протестующих добавилось еще несколько других.

На акции было выдвинуто четыре требования, причем непосредственно президенту страны Владимиру Зеленскому. В частности, люди требуют назначить министра обороны, выдвинуть на эту должность кандидатуру Федорова, обеспечить большую прозрачность кадровых решений во власти и провести расследование деятельности Александра Сырского на посту главнокомандующего ВСУ.

Это видно по самодельным плакатам, на которых появились новые лозунги – "Сырского прочь", "Власть – это народ" и т. д. Также весьма показательно, что количество людей на протестах значительно увеличилось. Причем стихийные митинги в городах проходят как утром, так и вечером.

Во время протестов в Киеве участники акции также призывали к отставке Сырского, а на его место хотят видеть командира Третьего армейского корпуса Сухопутных войск ВСУ Андрея Билецкого.

Напомним, Михаил Федоров пояснил, что не вмешивался в вопросы мобилизации, поскольку ТЦК и СП подчиняются не министерству, а Сухопутным войскам и Генеральному штабу.

Как сообщал OBOZ.UA, экс-министр заявлял, что не стремится занимать государственные должности ради статуса. Вместо этого его цель – добиться победы в войне. Он также сообщил, что после разговора с президентом отказался от предложения работать советником.

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