Главная соперница Магучих победила на "золотом" этапе Континентальной лиги. Что с Ярославой

Прыгунья в высоту Элеанор Паттерсон выиграла "золотой" этап Континентальной лиги Gyulai Istvan Memorial 2026 в Будапеште, став единственной участницей соревнований, покорившей высоту 2,00 метра. Ярослава Магучих на этом турнире не выступала, так как готовится к выступлению 18 июля на этапе Бриллиантовой лиги в Лондоне.

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Конкурентка украинки в борьбе за победы на крупнейших международных стартах Никола Олислагерс завершила соревнования на втором месте. Австралийка показала результат 1,98 м, проведя свой первый старт летнего сезона.

Победительницей турнира стала ее соотечественница Элеанор Паттерсон. Австралийская спортсменка уверенно преодолела планку на высоте 2,00 м и заняла первое место.

Третью позицию заняла представительница Черногории Мария Вукович. Она также взяла 1,98 м, однако уступила Олислагерс по дополнительным показателям. Кроме того, Вукович установила новый национальный рекорд Черногории.

Итоговая тройка призеров выглядит следующим образом:

Элеанор Паттерсон (Австралия) — 2,00 м Никола Олислагерс (Австралия) — 1,98 м Мария Вукович (Черногория) — 1,98 м (национальный рекорд)

Следующий очный старт Паттерсон и Олислагерс проведут уже 18 июля на этапе Бриллиантовой лиги в Лондоне. В этих соревнованиях также примет участие рекордсменка мира Ярослава Магучих.

Как сообщал OBOZ.UA, Ярослава Магучих 10 июля добыла легкую победу на чемпионате Украины по легкой атлетике. Днепрянке для завоевания золотых медалей хватило лишь двух прыжков, а триумфальной для спортсменки стал результат 1,93 метра.

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