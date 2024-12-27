Легенда бокса сказал, что должен сделать Усик после победы над Фьюри в реванше

Легендарный тренер по боксу Тедди Атлас призвал украинского объединенного чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика (23-0, 14 КО) завершить карьеру. По словам американского специалиста, наш соотечественник уже все всем доказал на профессиональном ринге, а после победы в реванше над Тайсоном Фьюри (34-2-1, 24 КО) находится на вершине дивизиона.

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Такое мнение Атлас выразил в эфире своего канала The Fight with Teddy Atlas, информирует портал secondsout.com. При этом он добавил, что Усик наверняка не собирается уходить из спорта, однако он уже доказал свой невероятно высокий класс и превосходство над другими супертяжами.

"Если бы я был Усиком, я бы сказал, что ухожу в закат. Это было бы идеально. Ты подрался со всеми, ты заработал кучу денег, ты сделал все, ты представлял свою страну и ушел в закат. Но этого не произойдет. По разным причинам. Что мы точно знаем, так это то, что он великолепен, он один из величайших. Он чемпион мира в супертяжелом весе", – сказал Атлас.

Напомним, что бой Усик – Фьюри 2 завершился победой украинского боксеру единогласным решением со счетом 116-112 трижды. Кроме того, стало известно, какой результат зафиксировал искусственный интеллект. Это вызвало ярость у Тайсона, который назвал себя сильнейшим с разницей минимум в три раунда. После боя он был "дисквалифицирован".

Свою версию по раундам дал экс-чемпион Энтони Джошуа. А легендарный Леннокс Льюис признался, что поединок его не впечатлил.

Кроме того, промоутер Эдди Хирн оспорил счет реванша Усика и Фьюри. В свою очередь британские СМИ узнали, что говорили Тайсону перед 12-м раундом боя.

В то же время была опубликована впечатляющая статистика ударов соперников в бою. А на фото было показано, как выглядит лицо Фьюри после 100 пропущенных ударов от Усика.

После победы украинский боксер определился со своим следующим соперником, а также сделал признание о реванше с Тайсоном.

Также на камеру попала реакция Пэрис Фьюри, когда Александр был объявлен победителем реванша с Тайсоном. Кроме того, бой обнаружили в известном мультфильме. А в России начали распространять фейковые слова британца о Владимире Зеленском. Украинца же отстранили от бокса.

Как сообщал OBOZ.UA, появилось видео того, что Тайсон Фьюри написал на флаге Украины после поражения Александру Усику в реванше. Кроме того, нашего боксера назвали лучшим супертяжем ХХІ века.

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