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"Конец карьеры?" Российская соперница Магучих провалилась на "альтернативе Олимпиады"

Максим Иншаков
Спорт Oboz
3 минуты
876
'Конец карьеры?' Российская соперница Магучих провалилась на 'альтернативе Олимпиады'

В то время, как украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих взяла "золото" Олимпиады-2024 в Париже, ее главная российская конкурентка Мария Ласицкене (в девичестве Кучина) провально выступила на турнире "Новая высота" в Москве. 31-летняя чемпионка Токио-2020 с результатом 1,88 метра заняла третье место, уступив Марии Кочановой и Дарье Слеповой.

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"Я не хотела зарывать себя в ответственность, что надо обязательно выиграть сегодня, устраивать себе лишнюю "мозгомойку". Пришла прыгать на старт, который называется "Новая Высота", вот и все. Приехала как атлет, пыталась показать хороший результат", – прокомментировала в эфире "Матч ТВ" Ласицкене.

"Конец карьеры?" Российская соперница Магучих провалилась на "альтернативе Олимпиады"

В комментариях российские болельщики в резкой форме раскритиковали такое выступление Марии, назвав это завершением ее карьеры.

"Конец карьеры?" Российская соперница Магучих провалилась на "альтернативе Олимпиады"
"Конец карьеры?" Российская соперница Магучих провалилась на "альтернативе Олимпиады"
"Конец карьеры?" Российская соперница Магучих провалилась на "альтернативе Олимпиады"
"Конец карьеры?" Российская соперница Магучих провалилась на "альтернативе Олимпиады"
"Конец карьеры?" Российская соперница Магучих провалилась на "альтернативе Олимпиады"

Ранее OBOZ.UA сообщал, что российские болельщики не выдержали успеха  Магучих на ОИ-2024. Фанаты из РФ устроили настоящую "истерику" под статьей издания sports.ru о триумфе украинки.

"Конец карьеры?" Российская соперница Магучих провалилась на "альтернативе Олимпиады"

4 августа Магучих завоевала золотую медаль Олимпийских игр-2024 в прыжках в высоту. Украинская легкоатлетка заняла первое место с результатом 2.00 м.

"Конец карьеры?" Российская соперница Магучих провалилась на "альтернативе Олимпиады"

Еще одна украинка Ирина Геращенко стала третьей (195 см), получив "бронзу" вместе с Элеонор Паттерсон (Австралия). Также третье место на турнире метателей молота занял Михаил Кохан.

"Конец карьеры?" Российская соперница Магучих провалилась на "альтернативе Олимпиады"

Позже появилось объяснение поступкам Ярославы перед победным прыжком на Играх-2024.

"Конец карьеры?" Российская соперница Магучих провалилась на "альтернативе Олимпиады"

Позже министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба передал Ярославе послание от президента Замбии Хакаинде Хичиллемы.

"Конец карьеры?" Российская соперница Магучих провалилась на "альтернативе Олимпиады"

7 июля Магучих побила мировой рекорд в женских прыжках в высоту, который держался с 1987 года. Наша красавица на этапе Бриллиантовой лиги в Париже стала первой женщиной в истории, которая прыгнула на высоту 2,10 м.

"Конец карьеры?" Российская соперница Магучих провалилась на "альтернативе Олимпиады"

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