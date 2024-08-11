'Конец карьеры?' Российская соперница Магучих провалилась на 'альтернативе Олимпиады'

В то время, как украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих взяла "золото" Олимпиады-2024 в Париже, ее главная российская конкурентка Мария Ласицкене (в девичестве Кучина) провально выступила на турнире "Новая высота" в Москве. 31-летняя чемпионка Токио-2020 с результатом 1,88 метра заняла третье место, уступив Марии Кочановой и Дарье Слеповой.

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"Я не хотела зарывать себя в ответственность, что надо обязательно выиграть сегодня, устраивать себе лишнюю "мозгомойку". Пришла прыгать на старт, который называется "Новая Высота", вот и все. Приехала как атлет, пыталась показать хороший результат", – прокомментировала в эфире "Матч ТВ" Ласицкене.

В комментариях российские болельщики в резкой форме раскритиковали такое выступление Марии, назвав это завершением ее карьеры.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что российские болельщики не выдержали успеха Магучих на ОИ-2024. Фанаты из РФ устроили настоящую "истерику" под статьей издания sports.ru о триумфе украинки.

4 августа Магучих завоевала золотую медаль Олимпийских игр-2024 в прыжках в высоту. Украинская легкоатлетка заняла первое место с результатом 2.00 м.

Еще одна украинка Ирина Геращенко стала третьей (195 см), получив "бронзу" вместе с Элеонор Паттерсон (Австралия). Также третье место на турнире метателей молота занял Михаил Кохан.

Позже появилось объяснение поступкам Ярославы перед победным прыжком на Играх-2024.

Позже министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба передал Ярославе послание от президента Замбии Хакаинде Хичиллемы.

7 июля Магучих побила мировой рекорд в женских прыжках в высоту, который держался с 1987 года. Наша красавица на этапе Бриллиантовой лиги в Париже стала первой женщиной в истории, которая прыгнула на высоту 2,10 м.

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