Стало известно, почему Магучих лежала в спальнике и меняла носки перед 'золотом' Олимпиады-2024

Во время финала Олимпиады-2024 в прыжках в высоту украинская легкоатлетка Ярослава Магучих ждала свою очередь лежа в спальном мешке. Перед прыжками камеры зафиксировали, как 22-летняя днепрянка меняет носки.

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Как пишет News York Times, такой способ подготовки к выступлениям разработали тренеры Ярославы.

В 2018-м году Сергей Степанов, который помогает Росе тренироваться вместе со своей женой Татьяной Степановой, предположил, что слишком долгое сидение между прыжками приводит к застою крови в ногах Магучих. Так родилась идея спального мешка.

Теперь всякий раз, когда легкоатлетка выходит на площадку для прыжков в высоту на соревнованиях, она берет с собой рюкзак, в котором находятся коврик для йоги, спальный мешок и сменные носки.

Иногда она надевает толстовку с капюшоном. Между каждым прыжком она снимает шиповки и меняет носки, чтобы ее ноги не вспотели, что может уменьшить сцепление с при отталкивании. Затем она забирается в спальный мешок.

Как сообщал OBOZ.UA, 4 августа Магучих завоевала золотую медаль Олимпийских игр-2024 в прыжках в высоту. 22-летняя днепрянка заняла первое место с результатом 2.00 м. Еще одна украинка Ирина Геращенко стала третьей (195 см), получив "бронзу" вместе с Элеонор Паттерсон (Австралия). Также третье место на турнире метателей молота занял Михаил Кохан.

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