'Госпожа Магучих, мы с вами не знакомы, но знайте...' Кулеба оставил послание украинской легкоатлетке после 'золота' ОИ-2024. Видео

Дмитрий Кулеба передал украинской легкоатлетке Ярославе Магучих послание от президента Замбии Хакаинде Хичиллемы. Министр иностранных дел Украины с 4 по 8 августа проводит турне по африканским странам, в ходе которого посетил Малави, Замбию и Маврикий.

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Кулеба провел переговоры с президентом Замбии и тот в конце общения, завел речь про Олимпиаду и украинских спортсменов, упомянув нашу прыгунью в высоту.

"Президент Замбии в конце переговоров сказал: "Хочу отдельно выразить свое восхищение украинской спортсменкой – Ярославой Магучих, которая добыла в борьбе золотую медаль. На фоне войны, на фоне всего того, через что вы проходите, иметь такие результаты на Олимпиаде, иметь таких звезд – это вызывает восхищение". Госпожа Магучих, мы с вами лично не знакомы, но знайте, что в Замбии президент лично вами восхищается и пересказывает вам поздравления с золотой медалью", – сказал Кулеба в своем видеообращении в Instagram.

Напомним, что 4 августа Магучих завоевала золотую медаль Олимпийских игр-2024 в прыжках в высоту. 22-летняя днепрянка заняла первое место с результатом 2.00 м.

Еще одна украинка Ирина Геращенко стала третьей (195 см), получив "бронзу" вместе с Элеонор Паттерсон (Австралия). Также третье место на турнире метателей молота занял Михаил Кохан.

Позже появилось объяснение поступкам Ярославы перед победным прыжком на Играх-2024.

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