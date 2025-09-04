Команду Реброва 'похоронили'. Букмекеры резко изменили котировки на матч Украина – Франция

Сборная Украины продолжает оставаться явным аутсайдером противостояния с командой Франции в первом матче отборочного турнира чемпионата мира 2026 года. При этом букмекеры за 36 часов до игры существенно снизили шансы "сине-желтых" хотя бы на ничью.

Сам поединок состоится в пятницу, 5 сентября, на стадионе "Тарчинськи Арена" во Вроцлаве. OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию матча Украина – Франция. Начало игры – в 21:45 по киевскому времени.

Аналитики теперь отдают "галльским петухам" еще большее преимущество. Ставки на победу подопечных Дидье Дешама принимаются с коэффициентом 1,40 (было – 1,57).

Показатели на ничью увеличились с 3,80 до 4,40. А победа украинцев теперь представлена котировкой 8,00 вместо прежних 5,50.

Накануне встречи тренер украинцев Сергей Ребров был вынужден существенно изменить состав. Его пополнили хавбек "Динамо" Назар Волошин и защитник житомирского "Полесья" Богдан Михайличенко, который заменил динамовца Александра Тымчика. Кроме того, из расположения команды уехал вратарь "Реала" Андрей Лунин. Также поединок пропустит незаменимый левый оборонец Виталий Миколенко.

Состав сборной Украины

Вратари: Георгий Бущан ("Аль-Шабаб", Саудовская Аравия), Анатолий Трубин ("Бенфика" Лиссабон, Португалия), Дмитрий Ризнык ("Шахтер" Донецк).

Защитники: Илья Забарный ("Пари Сен-Жермен" Париж, Франция), Александр Сваток ("Остин", США), Валерий Бондарь, Николай Матвиенко, Ефим Конопля (все – "Шахтер" Донецк), Тарас Михавко и Владислав Дубинчак (оба – "Динамо" Киев), Богдан Михайличенко ("Полесье" Житомир).

Полузащитники: Александр Зинченко ("Ноттингем Форест", Англия), Егор Ярмолюк ("Брентфорд", Англия), Иван Калюжный ("Металлист 1925" Харьков), Николай Шапаренко, Назар Волошин (оба – "Динамо" Киев), Олег Очеретько, Артем Бондаренко (оба – "Шахтер" Донецк), Алексей Гуцуляк, Александр Назаренко (оба – "Полесье" Житомир), Виктор Цыганков ("Жирона", Испания), Георгий Судаков ("Бенфика" Лиссабон, Португалия), Александр Зубков ("Трабзонспор" Трабзон, Турция).

Нападающие: Роман Яремчук ("Олимпиакос" Пирей, Греция), Артем Довбик ("Рома" Рим, Италия), Владислав Ванат ("Жирона", Испания).

Резервный список

Евгений Чеберко ("Коламбус Крю", США), Александр Пихаленок, Владимир Бражко, (оба – "Динамо" Киев).

Как сообщал OBOZ.UA, искусственный интеллект Grok назвал точный счет матча Украина – Франция в отборе ЧМ-2026 по футболу.

