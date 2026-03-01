'Им стоило сделать это раньше': Трамп заявил, что Иран запросил переговоры и озвучил свой ответ

Президент США Дональд Трамп заявил, что новое руководство Ирана хочет провести с ним переговоры после недавних американских ударов по стране. По его словам, он согласился на разговор.

Видео дня

Об этом он сказал утром во время телефонной беседы из своей резиденции Мар-а-Лаго, менее чем через сутки после начала операции. Трамп рассказал об этом журналисту The Atlantic во время телефонного разговора около 9:30 утра. По словам президента, иранская сторона вышла на контакт уже после ударов.

"Они хотят говорить, и я согласился говорить, поэтому я буду с ними говорить. Им стоило сделать это раньше", – сказал он.

Заявления и ожидания

Трамп уточнил, что не может сообщить, состоится ли разговор сегодня или завтра. "Я не могу вам этого сказать", – ответил он на вопрос о сроках. Президент также отметил, что часть иранских представителей, с которыми ранее велись переговоры, погибли в результате ударов. "Большинство из тех людей уже нет. Некоторые из тех, с кем мы имели дело, исчезли, потому что это был большой удар", – сказал он.

Накануне Трамп обнародовал видеообращение, в котором призвал иранцев выступить против действующего режима после завершения бомбардировок. "Теперь у вас есть президент, который дает вам то, чего вы хотите. Посмотрим, как вы отреагируете", – заявил он. И добавил, что пришло время "взять под контроль свою судьбу".

Президент не стал прямо отвечать, готовы ли США продолжать бомбардировки, если в Иране начнется восстание. "Я должен смотреть на ситуацию в момент, когда это произойдет. Вы не можете дать ответ на этот вопрос", – сказал он.

Потери и последствия

После разговора с журналистом американские военные сообщили о гибели трех военнослужащих США во время операции. Еще пятеро получили серьезные ранения. Это первые подтвержденные потери американской стороны с начала кампании.

Трамп заявил, что доволен реакцией части иранского общества. По его словам, в городах Ирана видны признаки радости, а также проходят собрания иранской диаспоры в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе. В то же время в ряде городов прошли и антивоенные протесты.

Президент также прокомментировал возможное влияние операции на нефтяные рынки. Он предположил, что последствия для цен могут быть менее ощутимыми, чем прогнозировали отдельные аналитики. "Это могло бы вызвать значительный рост цен на нефть, если бы что-то пошло не так", – сказал он.

Отдельно Трамп заявил, что атака не помешает Республиканской партии готовиться к промежуточным выборам осенью. "У нас лучшая экономика за всю историю. Экономика готова взлететь", – подчеркнул он.

Как сообщал OBOZ.UA, американский президент Дональд Трамп сразу выступил с заявлением, подчеркнув, что Вашингтон "сравняет с землей" ракетную промышленность Ирана, отметив, что Тегеран никогда не получит ядерное оружие.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!