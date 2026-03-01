"Ни один народ не проходил через такие испытания": Зеленский отметил украинцев, которые преодолели самую сложную зиму. Видео
Самая сложная зима за все годы войны преодолена. Ни один народ не проходил через такие испытания. Украина отразила за эту зиму большое количество массированных ударов, когда в одном – десятки ракет и сотни "Шахедов".
В первый день весны президент Владимир Зеленский записал традиционное обращении. В нем он также отметил украинцев, которые помогали преодолеть эту сложную зиму.
"Благодарен всем, кто защищает нашу энергетику защищает и восстанавливает ее: всем работникам энергетических компаний, каждой ремонтной и аварийной бригаде, всему коллективу ГСЧС Украины – вы действительно герои", – подчеркнул президент.
Он также поблагодарил каждого украинского воина – всем, кто на защите неба, каждому расчету ПВО, украинской авиации, мобильным огневым группам, всем разработчикам, производителям и операторам перехватчиков.
"Спасибо тем коммунальным службам и местным и областным властям, которые были действительно с людьми этой зимой, со своими городами, селами. Все в Украине увидели, кто и чего стоит в управлении городами, в управлении общинами", – говорится в обращении президента.
Также Зеленский отметил украинских предпринимателей, каждый бизнес в Украине – и малый, и большой, – который смог адаптироваться в этих условиях, сохранил работу, прошел эту зиму и работает в Украине.
"Очень важно, чтобы мы были устойчивыми и в дальнейшем", – подчеркнул президент.
Детали из обращения президента Украины
– Сегодня день, когда каждый из нас может вполне справедливо сказать: мы прошли эту зиму, наиболее сложную за все годы войны. Россияне хотели превратить эту зиму на уничтожение Украины и украинцев. Но Украина не сломалась. Мы сохранили нашу энергетическую систему.
– Россияне начали эту зиму с массированного удара шестого декабря, который стал одним из крупнейших: тогда в ударе было более семисот различных целей, и только ракет – более пятидесяти. Много баллистики было этой зимой. Всего ракет различных типов – более чем семьсот. Ни один народ не проходил через такие испытания. Украинцы преодолели и это.
– Мы знаем, что россияне не собираются останавливаться с ударами. Это факт. Они готовят новые атаки. По инфраструктуре. Разведка дает соответствующую информацию. Поэтому каждый, чья работа, чья служба – защищать Украину от ударов, – должен быть так же сосредоточен весной, сейчас, как и зимой. На каждую угрозу надо реагировать и сбивать российские цели, максимум из возможного.
– По ситуации на Ближнем Востоке можно увидеть, насколько это непросто – дать сто процентов защиты от ракет и "Шахедов". Даже в странах Залива, которые имеют более качественные системы ПВО, чем пока предоставили нам партнеры, и большее количество имеют систем – все равно сбивают не всю баллистику. Есть и "шахэды", которые не остановило ПВО в регионе.
– Все сейчас видят, что наш опыт защиты во многом незаменим. Мы готовы распространять этот опыт, готовы помочь тем народам, которые помогли нам – Украине – этой зимой и вообще за время этой войны. Европа должна все же обеспечить себя реальной силой, реальной способностью защищать свое небо, свою землю, свое море от любых типов атак. В частности, для этого надо все же построить достаточные объемы производства ПВО – и против дронов, и против баллистики.
– Детально фиксируем сейчас и каждое изменение ситуации вокруг Ирана. Украинская разведка, МИД – все задействованы. Мы в координации с партнерами. Важно, чтобы этот шанс на изменения для Ирана был использован правильно. Иранский народ долго был фактически в одиночку против насилия – против иранского режима. Этот режим, который убил десятки тысяч своих граждан только за последние месяцы и который всегда поддерживал и организовывал войны в регионе, который дал России "шахеды" и технологию их производства, этот режим сам определил отношение к нему.
– Важно, чтобы была четкая позиция поддержки людей и жизни. Важно, чтобы американская решимость, всех в мире решимость действительно сработали. Я благодарю каждого, кто старается не допустить расширения войны, защищает от ударов из Ирана. И также благодарю всех, кто говорит России – на опыте теперь уже иранского режима, – что справедливость все же приходит.
– Россия должна закончить свою войну против Украины, закончить достойно, дипломатия имеет возможность это обеспечить. Мир дает России возможность дипломатии – надо этим воспользоваться. Я благодарю всех, кто с Украиной! Спасибо всем, кто нам помогает!
Ранее министр внутренних дел Украины Игорь Клименко заявил о завершении одной из самых сложных зим для страны, которая сопровождалась массированными обстрелами и ударами по критической инфраструктуре. Он подчеркнул, что благодаря ежедневной работе всей команды МВД этот сложный период для многих стал теплее.
