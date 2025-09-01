Сборная Украины по футболу в пятницу, 5 сентября, проведет первый матч отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года. "Сине-желтые" отроют для себя квалификацию к мундиалю противостоянием против одной из сильнейших команд планеты – Франции.

Встречу принимает стадион "Тарчинськи Арена" в польском Вроцлаве. OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию матча Украина – Франция. Начало игры – в 21:45 по киевскому времени.

Искусственный интеллект Grok социальной сети Х, ранее известной как Twitter, уверен в победе "галльских петухов". Нейросеть напоминает, что французі входят в тройку лучших сборных планеты, но прогнозирует, что украинской команде удастся забить.

"Украина будет играть "дома" на нейтральном поле из-за войны, но стадион во Вроцлаве считается счастливым для "сине-желтых" – они не проигрывали там в трех предыдущих матчах, с поддержкой тысяч украинских фанатов. Франция – явный фаворит из-за класса и глубины состава, но Украина будет играть дисциплинированно, с акцентом на оборону и контратаки (как в матчах против топ-команд). Ожидаю минимальную победу гостей, но с голом от Украины – они забивали в 80% последних матчей против сильных соперников. Франция победит со счетом 2:1", – утверждает Grok.

Отметим, что у соперников богатая история противостояний. Они встречались в матчах различного уровня 12 раз. Ровно половину из них выиграли французы, а "сине-желтые" свою единственную победу добыли в ноябре 2013 года, когда в первом матче плей-офф отбора ЧМ-2014 выиграли на "Олимпийском" в Киеве 2:0.

Интересно, что команды играли в одной группе в квалификации к первенству планеты-2022. Оба поединка завершились с одинаковым счетом 1:1.

