Футболист 'Реала' уехал из сборной Украины: Ребров снова изменил состав перед стартом отбора ЧМ-2026

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров был вынужден внести новые изменения в состав накануне старта в отборочном турнире чемпионата мира-2026. Наставник "сине-желтых" столкнулся с проблемой во вратарской линии – расположение команды покинул голкипер "Реала" Андрей Лунин.

Об этом Украинская ассоциация футбола (УАФ) сообщила в эфире своего YouTube-канала. Лунин прошел углубленное медицинское обследование и из-за небольшой травмы не сможет принять участие в матчах с Францией (5 сентября во Вроцлаве) и Азербайджаном (9 сентября в Баку).

Место вратаря мадридского суперклуба занял Георгий Бущан, который защищает цвета аравийского "Аль-Шабаба". Его Ребров перевел из резервного списка в основной.

Ранее состав сборной пополнили хавбек "Динамо" Назар Волошин и защитник житомирского "Полесья" Богдан Михайличенко, который заменил динамовца Александра Тымчика.

Состав сборной Украины

Вратари: Георгий Бущан ("Аль-Шабаб", Саудовская Аравия), Анатолий Трубин ("Бенфика" Лиссабон, Португалия), Дмитрий Ризнык ("Шахтер" Донецк).

Защитники:Илья Забарный ("Пари Сен-Жермен" Париж, Франция), Александр Сваток ("Остин", США), Валерий Бондарь, Николай Матвиенко, Ефим Конопля (все – "Шахтер" Донецк), Тарас Михавко ("Динамо" Киев), Богдан Михайличенко ("Полесье" Житомир), Виталий Миколенко ("Эвертон" Ливерпуль, Англия).

Полузащитники: Александр Зинченко ("Ноттингем Форест", Англия), Егор Ярмолюк ("Брентфорд", Англия), Иван Калюжный ("Металлист 1925" Харьков), Николай Шапаренко, Назар Волошин (оба – "Динамо" Киев), Олег Очеретько, Артем Бондаренко (оба – "Шахтер" Донецк), Алексей Гуцуляк, Александр Назаренко (оба – "Полесье" Житомир), Виктор Цыганков ("Жирона", Испания), Георгий Судаков ("Бенфика" Лиссабон, Португалия), Александр Зубков ("Трабзонспор" Трабзон, Турция).

Нападающие: Роман Яремчук ("Олимпиакос" Пирей, Греция), Артем Довбик ("Рома" Рим, Италия), Владислав Ванат ("Жирона", Испания).

Резервный список

Евгений Чеберко ("Коламбус Крю", США), Александр Пихаленок, Владимир Бражко, (оба – "Динамо" Киев).

