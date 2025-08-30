Ребров срочно сделал замену в сборной Украины перед игрой с Францией

Главный тренер сборной Украины по футболу Сергей Ребров вызвал в национальную команду Богдана Михайличенко. 28-летний уроженец Борисполя заменит травмированного полузащитника киевского "Динамо" Александра Тимчика, сообщает пресс-служба Украинской ассоциации футбола.

Отметим, что несколькими часами ранее в основной список был переведен полузащитник киевского "Динамо" Назар Волошин, который ранее находился в резерве.

"Сине-жёлтые" 5 сентября во Вроцлаве сыграют с Францией (начало — 21:45 по киевскому времени). Через четыре дня команда отправится в Баку, где встретится с Азербайджаном (9 сентября, 19:00). Подготовка к матчам начнется 1 сентября неподалеку от Познани, а 4 числа команда переберётся во Вроцлав.

В обновленной заявке сборной Украины вратари представлены Андреем Луниным ("Реал"), Анатолием Трубиным ("Бенфика") и Дмитрием Ризником ("Шахтер"). В линии защиты сыграют Илья Забарный ("ПСЖ"), Виталий Миколенко ("Эвертон"), Александр Сваток ("Остин") и защитники "Шахтера" Валерий Бондарь, Николай Матвиенко и Юхим Конопля, а также новобранец Богдан Михайличенко. В полузащите готовы выйти Александр Зинченко ("Арсенал"), Георгий Судаков ("Шахтер") и Виктор Цыганков ("Жирона"), а в нападении — Артем Довбик ("Рома"), Роман Яремчук ("Олимпиакос") и Владислав Ванат ("Динамо").

Сборная Украины попала в группу D вместе с Францией, Исландией и Азербайджаном. В зоне УЕФА 12 победителей групп напрямую получат путёвки на ЧМ-2026, ещё четыре путёвки будут разыграны в стыковых матчах. Финальный турнир впервые примет 48 сборных и пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля 2026 года.

