Украина – Франция: все подробности матча отбора ЧМ-2026 по футболу

Сборная Украины по футболу в пятницу, 5 сентября, стартует в отборочном цикле к чемпионату мира 2026 года. Подопечные тренера Сергея Реброва откроют для себя квалификационный турнир поединком против одной из лучших на сегодня команд планеты Франции.

Встречу принимает стадион "Тарчинськи Арена" во Вроцлаве. OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию матча Украина – Франция. Время начала – 21:45 по киевскому времени.

ГДЕ СМОТРЕТЬ УКРАИНА – ФРАНЦИЯ

Прямой эфир из Польши будет доступен на медиасервисе MEGOGO – канале "Megogo Футбол 1". Здесь трансляцию будет сопровождать традиционная аналитическая студия с участием экспертов и журналистов.

Параллельно показ поединка будет осуществляться на бесплатном канале платформы "Megogo Спорт" в цифровом эфире Т2 и кабельных сетях.

ПРОГНОЗ НА УКРАИНА – ФРАНЦИЯ

Явными фаворитами игры считается французская команда. Ставки на победу "галльских петухов" принимаются с коэффициентом 1,40. Ничья оценивается котировкой 4,40. А показатели на успех украинцев достигают уровня 7,50.

СУДЬИ НА УКРАИНА – ФРАНЦИЯ

Обслуживать встречу доварили бригаде арбитров из Нидерландов, которую возглавляет Данни Маккели. Помогать ему будут лайнсмены Хессел Стеегстра и Ян де Врис. Роль четвертого рефери исполнит Аллард Линдхаут.

Также на игре по традиции будет задействована система видеоповторов (VAR), за работой которой будет следить Деннис Хиглер.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

Украина: Трубин – Конопля, Забарный, Сваток, Матвиенко, Зинченко – Калюжный, Ярмолюк – Судаков, Гуцуляк – Довбик.

Франция: Меньян – Кунде, Конате, Упамекано, Динь – Коне, Чуамени – Дембеле, Олисе, Дуэ – Мбаппе.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Дидье Дешам, главный тренер сборной Франции:

– Я получил отчет от нашего аналитика относительно Украины: это очень хорошая команда с очень хорошими футболистами, которые излучают много энергии, учитывая ситуацию в их стране. Я не волнуюсь, но я пристально слежу за этим и их качеством. Со всем уважением к Азербайджану и Исландии, Украина является самым сложным соперником в группе.

ИСТОРИЯ ВСТРЕЧ

Соперники встречались в матчах различного уровня 12 раз. Ровно половину из них выиграли французы, а "сине-желтые" свою единственную победу добыли в ноябре 2013 года, когда в первом матче плей-офф отбора ЧМ-2014 выиграли на "Олимпийском" в Киеве 2:0.

