Ребров изменил состав сборной Украины перед матчем с Францией

Главный тренер национальной команды Сергей Ребров внес коррективы в заявку сборной Украины на старт отбора ЧМ-2026. В основной список переведен полузащитник киевского "Динамо" Назар Волошин, который ранее находился в резерве, пишет пресс-служба УАФ.

"Сине-жёлтые" 5 сентября во Вроцлаве проведут первый матч квалификации против Франции (начало — 21:45 по Киеву). Спустя четыре дня команда отправится в Баку, где встретится с Азербайджаном (9 сентября, 19:00). Сбор футболистов стартует 1 сентября неподалеку от Познани, а уже 4-го числа команда переберётся во Вроцлав.

В заявку вошли вратари Андрей Лунин ("Реал"), Анатолий Трубин ("Бенфика") и Дмитрий Ризник ("Шахтер"). Среди защитников — Илья Забарный ("ПСЖ"), Виталий Миколенко ("Эвертон"), Александр Сваток ("Остин") и представители "Шахтера" Валерий Бондарь, Николай Матвиенко и Юхим Конопля. В полузащите сыграют Александр Зинченко ("Арсенал"), Георгий Судаков ("Шахтер") и Виктор Цыганков ("Жирона"). Нападение представляют Артем Довбик ("Рома"), Роман Яремчук ("Олимпиакос") и Владислав Ванат ("Динамо").

Сборная Украины попала в группу D вместе с Францией, Исландией и Азербайджаном. В зоне УЕФА 12 победителей групп напрямую получат путёвки на ЧМ-2026, ещё четыре путёвки будут разыграны в стыковых матчах.

Финальный турнир впервые в истории примет сразу 48 сборных и пройдёт в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля 2026 года.

