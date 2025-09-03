Ребров исключил звездного легионера из состава сборной Украины перед матчем с Францией в отборе ЧМ-2026

Ключевой левый защитник сборной Украины Виталий Миколенко не поможет национальной команде в матча отбора чемпионата мира 2026 года. Представитель английского "Эвертона" был исключен из состава после прохождения МРТ, которое показало у игрока повреждение, полученное в игре за клуб.

Видео дня

Об этом информирует официальный Telegram-канал Украинской ассоциации футбола (УАФ). Вместо Миколенко главный тренер "сине-желтых" принял решение вызвать динамовца Владислава Дубинчака. Потеря защитника "ирисок" является очень серьезной, так как Виталий является фактически незаменимым игроком основы.

Ранее состав сборной пополнили хавбек "Динамо" Назар Волошин и защитник житомирского "Полесья" Богдан Михайличенко, который заменил динамовца Александра Тымчика. Кроме того, из расположения команды уехал вратарь "Реала" Андрей Лунин.

Состав сборной Украины

Вратари: Георгий Бущан ("Аль-Шабаб", Саудовская Аравия), Анатолий Трубин ("Бенфика" Лиссабон, Португалия), Дмитрий Ризнык ("Шахтер" Донецк).

Защитники: Илья Забарный ("Пари Сен-Жермен" Париж, Франция), Александр Сваток ("Остин", США), Валерий Бондарь, Николай Матвиенко, Ефим Конопля (все – "Шахтер" Донецк), Тарас Михавко и Владислав Дубинчак (оба – "Динамо" Киев), Богдан Михайличенко ("Полесье" Житомир).

Полузащитники: Александр Зинченко ("Ноттингем Форест", Англия), Егор Ярмолюк ("Брентфорд", Англия), Иван Калюжный ("Металлист 1925" Харьков), Николай Шапаренко, Назар Волошин (оба – "Динамо" Киев), Олег Очеретько, Артем Бондаренко (оба – "Шахтер" Донецк), Алексей Гуцуляк, Александр Назаренко (оба – "Полесье" Житомир), Виктор Цыганков ("Жирона", Испания), Георгий Судаков ("Бенфика" Лиссабон, Португалия), Александр Зубков ("Трабзонспор" Трабзон, Турция).

Нападающие: Роман Яремчук ("Олимпиакос" Пирей, Греция), Артем Довбик ("Рома" Рим, Италия), Владислав Ванат ("Жирона", Испания).

Резервный список

Евгений Чеберко ("Коламбус Крю", США), Александр Пихаленок, Владимир Бражко, (оба – "Динамо" Киев).

Как сообщал OBOZ.UA, искусственный интеллект Grok назвал точный счет матча Украина – Франция в отборе ЧМ-2026 по футболу.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!