Букмекеры дали однозначный прогноз на стартовый матч сборной Украины в отборе ЧМ-2026

Сборная Украины по футболу в пятницу, 5 сентября, начнет свои выступления в отборочном турнире к чемпионату мира 2026 года. Команда Сергея Реброва в стартовом матче сразится с действующими серебряными призерами мундиаля и двукратным его победителем Францией.

Поединок примет стадион "Тарчиньски Арена" в польском Вроцлаве. OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию матча Украина – Франция. Начало игры – в 21:45 по киевскому времени.

Букмекеры отдают подавляющее преимущество "галльским петухам". Шансы на их победу в поединке оцениваются коэффициентом 1,57. Ставки на ничью принимаются с котировкой 3,80. А показатели на успех украинцев достигают уровня 5,50.

У соперников богатая история противостояний. Они встречались в матчах различного уровня 12 раз. Ровно половину из них выиграли французы, а "сине-желтые" свою единственную победу добыли в ноябре 2013 года, когда в первом матче плей-офф отбора ЧМ-2014 выиграли на "Олимпийском" в Киеве 2:0.

Интересно, что команды играли в одной группе в квалификации к первенству планеты-2022. Оба поединка завершились с одинаковым счетом 1:1.

Как сообщал OBOZ.UA, защитник сборной Украины Илья Забарный стал игроком французского "Пари Сен-Жермен", который заплатил за игрока 67 миллионов евро.

