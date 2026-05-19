'К счастью для Усика': Белью сказал, что спасет украинца в бою с Верхувеном

Бывший чемпион мира в тяжелом весе Тони Белью выразил уверенность в том, что Александр Усик (24-0, 15 КО) серьезно отнесется к поединку против звезды кикбоксинга Рико Верхувена (1-0, 1 КО). Британец также добавил, что у нашего соотечественника наверняка возникли серьезные проблемы, если бы бой проходил в виде спорта нидерландца.

Об этом Тони Белью заявил в эфире стримминговой платформы DAZN, пишет портал Boxing News 24. Он также подчеркнул, что Усику стоит опасаться соперника, однако поединок наверняка не продлиться больше восьми раундов, в украинец найдет слабый точки в обороне Верхувена.

"Если бы это был кикбоксерский поединок, гарантирую, Александру было бы очень тяжело. К счастью для Усика, это боксерский поединок. Рико Верхувен – это проблема. Мы на самом деле мало что знаем о нем с точки зрения бокса. Мы ничего толком не знаем. У него был всего один бой, и из этого нельзя сделать никаких выводов. Его опыт в кикбоксинге говорит о многом. Я думаю, что этот бой будет очень захватывающим на протяжении шести, семи, может быть, восьми раундов. Как только Усик раскусит Рико, все будет кончено", – сказал Белью.

Напомним, украинец подерется с нидерландцем 23 мая на вечере бокса The Ring: Glory in Giza. После анонса искусственный интеллект дал свой прогноз на поединок. Также были названы впечатляющие гонорары соперников.

В свою очередь украинский супертяж Игорь Шевадзуцкий (12-3, 10 КО) раскритиковал соотечественника за проведение боя с кикбоксером. Кроме того, россиянин Дмитрий Бивол (24-1, 12 КО) отказался драться в андеркарте противостояния украинца и нидерландца. А Мурат Гассиев (33-2, 26 КО) нелепо высмеял поединок.

На кону будет стоять специальный пояс Всемирного боксерского совета (WBC). Также Усику в случае победы будут зачтены обязательные защиты титулов Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной федерации бокса (IBF). При этом Верхувен не сможет их взять, если совершит апсет.

Как сообщал OBOZ.UA, бой между Александром Усиком и Рико Верхувеном назвали плевком в бокс. Кроме того, был назван неожиданный транслятор поединка в Украине. Сам наш соотечественник отреагировал на критику поединка против нидерландца.

