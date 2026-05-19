Наша редакция готовила этот материал давно. И он вышел в день, когда НАБУ и САП вручили подозрения судьями Верховного суда по делу Князева. Вероятно среди подозреваемых также есть наша фигурантка Игрина Григорьева. Однако по состоянию на сейчас официальных подтверждений этому нет. Будем следить за ситуацией.

Далі тест на языке оригинала.

Олег Кандзюба, Дмитро Лук'янов, Ольга Попікова, Олександр Сасевич - це четверо людей із Третьої дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя, які за 24 місяці так і не призначили розгляд справи про $50 000 мічених купюр у судді Верховного Суду Ірини Григор'євої. А поки НАБУ розслідує вже 2 справи по Григор’євій, тим часом вона - суддя у… справах НАБУ.

На столі члена Вищої ради правосуддя Олега Кандзюби лежить дисциплінарна справа № 806/3дп/15-24.

Лежить уже 24 місяці.

Це справа про суддю Верховного Суду Ірину Григор'єву. Ту саму, у якої НАБУ під час обшуку знайшло $50 000 мічених купюр у межах розслідування "справи Князєва".

Поки член ВРП Кандзюба "готує справу до розгляду", суддя Григор'єва продовжує здійснювати правосуддя.

І ось у чому парадокс. У великому, неприйнятному, антикорупційному парадоксі України 2026 року: НАБУ розслідує по Григор’євій дві справи, а вона - судить НАБУ.

Справа № 1: "Справа Князєва".

Кримінальне провадження № 52023000000000202. Те саме, у якому НАБУ викрили колишнього голову Верховного Суду Всеволода Князєва на отриманні 2,7 млн доларів неправомірної вигоди. З них 1,8 млн, за версією слідства, мали призначатися Князєву та суддям Великої Палати Верховного Суду.

16 травня 2023 року детективи НАБУ проводять обшук у Григор'євої. Знаходять $50 000 готівкою, 500 купюр по 100 доларів у чорній пластиковій папці з гумками-тримачами. Серійні номери збігаються з купюрами, які НАБУ напередодні передало особі, залученій до конфіденційного співробітництва. Це зафіксував ВАКС в ухвалі від 2 червня 2023 року та АП ВАКС в ухвалі від 11 липня 2023 року.

В апеляції суддя Григорєва від скарги відмовилася й АП ВАКС закрило провадження по арешту її коштів.

У жовтні 2023 року НАБУ виділяє з основної справи Князєва окрему справу щодо "невстановлених суддів Великої Палати, які за попередньою змовою з головою суду одержали неправомірну вигоду в особливо великому розмірі". Розслідування триває досі, тобто вже майже 3 роки.

Справа № 2: недостовірне декларування Григор'євої

9 грудня 2024 року НАЗК завершує повну перевірку декларації Григор'євої за 2023 рік. Висновок жорсткий: недостовірність відомостей на 1 828 430 грн. Це понад 500 прожиткових мінімумів, поріг, за яким недостовірне декларування переходить у площину криміналу за ст. 366-2 Кримінального кодексу України.

18 грудня 2024 року НАЗК листом № 405-01/96817-24 надсилає обґрунтований висновок про ознаки складу злочину, до НАБУ. Це окреме розслідування, окремий епізод та суддя Григор’єва. Розслідування так само триває досі.

Отже, ми маємо два розслідування, в одному органі, проти однієї судді. Одночасно. А Григор’єва в цей час судить справи НАБУ.

Суддя Григор'єва у Касаційному кримінальному суді у складі Верховного Суду. Працює суддею з 1993 року. Спеціалізація - кримінальне судочинство.

Це означає, що саме вона вирішує, до прикладу: чи був законним обшук, які провели детективи НАБУ. Чи допустимі докази, які зібрали детективи НАБУ, чи правомірно слідчий суддя ВАКС задовольнив клопотання НАБУ, чи витримує апеляційну перевірку рішення, де НАБУ та САП - сторона обвинувачення.

Таку спеціалізацію за Григор’євою закріпили рішення зборів суддів Верховного Суду:

20 січня 2025 року - рішення зборів суддів № 1: Григор'єву включено до складу одразу двох колегій антикорупційної спеціалізації, період - 3 роки (2025–2028);

19 травня 2025 року - рішення № 9: за Другою судовою палатою Касаційного кримінального суду Верховного Суду, у якій працює Григор'єва одразу в двох колегіях, закріпили антикорупційну спеціалізацію;

1 грудня 2025 року - рішення № 22: Григор'єву закріпили у постійній колегії Другої палати на період 15.12.2025 – 15.12.2026.

І це не випадковий автоматизований розподіл, це послідовні рішення самого Верховного Суду після справи Князєва, після відкриття дисциплінарної справи у березні 2024 року та після висновку НАЗК від грудня 2024-го.

Серед поточних справ Григор'євої доволі гучні справи НАБУ та САП, зокрема, касаційна скарга у справі Юлії Тимошенко (касаційна справа № 51-449 км 26, де Григор'єва — головуюча/доповідач).

Суддя, проти якої НАБУ веде два розслідування, у касаційній інстанції оцінює, наскільки законно те саме НАБУ розслідувало інші справи.

А що з дисциплінарною справою Григор'євої?

Ще 19 грудня 2023 року до Вищої ради правосуддя надходить дисциплінарна скарга Христини Буртник на неналежну поведінку судді Григор'євої.

20 березня 2024 року Третя дисциплінарна палата ВРП ухвалою № 806/3дп/15-24 відкриває дисциплінарну справу. Сама ж ВРП в ухвалі констатує:

"Відомості, що викладені у дисциплінарній скарзі… призвели до значного суспільного резонансу та шкодять авторитету правосуддя… Можуть свідчити про наявність у діях судді Григор'євої І.В. ознак дисциплінарного проступку, передбаченого пунктом 3 частини першої статті 106 Закону "Про судоустрій і статус суддів".

Можливий наслідок - звільнення з посади. За власним регламентом ВРП такі справи мають пріоритет.

Доповідач у справі - це член Третьої дисциплінарної палати Олег Володимирович Кандзюба, що прямо видно з тексту ухвали: "розглянувши висновок доповідача — члена Третьої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя Кандзюби О.В.".

За регламентом ВРП саме доповідач особисто готує справу до розгляду.

Зворотний відлік

Грудень 2023 - суддя Григор'єва подає заяву про відставку. У 65 років — граничному віці — суддя в Україні має право піти у відставку з довічним грошовим утриманням і автоматичним припиненням повноважень. За такої відставки дисциплінарне провадження втрачає сенс.

Березень 2024 - ВРП відкриває справу, розгляд заяви про відставку призупиняють.

Липень 2024 - 24 липня ВККС передає Кандзюбі всі матеріали суддівського досьє Григор'євої, включно з висновками Громадської ради доброчесності 2017 року. З цього моменту у доповідача є повний пакет.

Грудень 2024 - НАЗК завершує повну перевірку декларації: недостовірність на 1,8 млн грн. Висновок про ознаки злочину передають до НАБУ.

Січень-травень 2025 - збори суддів включають Григор'єву у дві антикор-колегії на 2025–2028 роки.

Дозвольте перечитати: суддя, у якої НАБУ знайшло мічені долари та щодо якої НАЗК зафіксувало ознаки ще одного кримінального правопорушення, призначають розглядати корупційні справи НАБУ і САП до 2028 року.

Травень 2026, сьогодні - доповідач Кандзюба все ще "готує до розгляду" дисциплінарну справу № 806/3дп/15-24.

Дисциплінарна тиша 24 місяці. За даними Верховного Суду за цей час Григор'єва отримала від держави 9,7 мільйона гривень й отримала право судити НАБУ до 2028 року.

Гроші, які пливуть

За два роки дисциплінарного провадження, з 01.03.2024 до 31.03.2026, Верховний Суд нарахував судді Григор'євій 9 755 886,52 грн суддівської винагороди та інших виплат. Це з офіційного додатка до листа Верховного Суду від 23.04.2026 на запит редакції. За три роки після виявлення $50 000 мічених - це ще більша сума.

Версія про "позику" та чому НАЗК у неї не повірив

Після того як в неї знайшли мічені купюри, Григор'єва пояснила їх походження як нібито "безвідсоткову позику" від Всеволода Князєва. І задекларувала.

Декларація з'явилася після обшуку.

НАЗК версію перевірив. Не повірив. Підстави три:

Князєв факт надання позики не підтвердив (скористався правом не свідчити проти себе);

письмового договору позики не існує;

під час самого обшуку Григор'єва не повідомила детективам, що частина вилучених коштів - це нібито позика. Версія з'явилася пізніше.

Сама ж суддя щодо звинувачень заперечує отримання неправомірної вигоди у справі Ferrexpo (№ 910/15551/20), вказує, що проголосувала разом із більшістю Великої Палати, зі сторонами не знайома, у кримінальному провадженні має статус свідка. Звернення Буртник Х.В. вважає інструментом, спрямованим завадити її відставці. Її позиція повністю наведена в ухвалі ВРП від 20.03.2024.

Як реагує решта системи?

Верховний Суд

На запит "Телеграфу" (вих. № 66 від 23.04.2026):

– Голова ВС не уповноважений вирішувати питання конфлікту інтересів суддів;

– питання про виключення Григор'євої зі списків авторозподілу у справах НАБУ/САП на збори суддів не виносили;

– статистика самовідводів не ведеться;

– внутрішня службова перевірка щодо мічених коштів — "не може проводитися";

– щодо відновлення довіри: "Верховний Суд не має повноважень на вчинення дій у заявленому контексті".

Рада суддів України

Звернень від Григор'євої з приводу конфлікту інтересів не надходило. Рекомендацій до ВС щодо відсторонення чи зміни спеціалізації не зверталися. Перевірки рішення зборів суддів (тих самих, які призначили Григор'єву на антикор-колегії) — не здійснювали.

НАЗК

Матеріали до НАБУ передали. Конфлікту інтересів у тому, що суддя з ознаками злочину за ст. 366-2 розглядає справи НАБУ "не вбачає", бо "не наведено достатньо фактичних даних".

ВККС

Усі матеріали у досьє. "Може бути досліджено під час розгляду питань, пов'язаних із суддівською кар'єрою". В інших випадках — не наша тема.

Державна судова адміністрація, Уповноважений з прав людини та Громадська рада доброчесності відповідей на журналістські запити не надали.

Коло замикається на одній палаті

Можливих гачків, які могли б це зрушити, насправді мало.

Детективи НАБУ та прокурори САП могли б повідомити підозру та клопотати про відсторонення Григорєвої. За три роки не зробили. Чому - це окреме питання.

Усі інші інституції переадресовують. ВРП, ВС, ВККС, Рада суддів, НАЗК - кожен показує на наступного.

Розірвати це коло може одне рішення. Призначення розгляду дисциплінарної справи по суті. Це повноваження чотирьох людей. З Третьої дисциплінарної палати ВРП. Із саме тих чотирьох, які 20 березня 2024 року поставили свої підписи під ухвалою про відкриття провадження.

Це четверо людей з іменами.

Третя дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя — за інформацією на офіційному сайті ВРП (hcj.gov.ua) — четверо членів Ради:

Кандзюба Олег Володимирович — доповідач у дисциплінарній справі № 806/3дп/15-24. Особисто готує справу до розгляду. Має повний пакет матеріалів з 24 липня 2024 року.

Лук'янов Дмитро Васильович — член палати. Підписав ухвалу про відкриття провадження 20 березня 2024 року.

Попікова Ольга Володимирівна — член палати. Підписала ухвалу 20 березня 2024 року.

Сасевич Олександр Михайлович — секретар палати. Підписав ухвалу 20 березня 2024 року.

Кожен з чотирьох підписав документ, у якому ВРП сама визнала справу "суспільно резонансною". Через 24 місяці ВРП "готує" цю саму справу. Готують — ці самі чотири людини.

Що має статися?

Перше, член ВРП Олег Кандзюба має завершити підготовку справи. З 24 липня 2024 року всі матеріали суддівського досьє у нього на руках. Минуло 22 місяці. Якщо щось об'єктивно заважало, то має бути публічне пояснення, що саме.

Друге, Третя дисциплінарна палата (Кандзюба, Лук'янов, Попікова, Сасевич) призначає розгляд справи по суті. До закінчення строків, після яких розгляд втратить сенс через відставку судді за віком.

Збори суддів ККС ВС переглядають рішення № 1, № 9, № 22 у частині закріплення Григор'євої у антикор-колегіях до завершення дисциплінарної справи. Це питання внутрішньої компетенції Верховного Суду і не потребує жодних змін у законодавстві.

НАБУ та САП публічно роз'яснюють статус Григор'євої у двох розслідуваннях НАБУ. Готується підозра, чи ні. Якщо ні, то чому.

Запитання редакції

До члена ВРП Олега Володимировича Кандзюби: які об'єктивні обставини зумовили те, що підготовка дисциплінарної справи щодо судді Верховного Суду, у якої знайшли $50 000 мічених, триває понад 24 місяці, попри наявність у вас усіх матеріалів суддівського досьє з 24 липня 2024 року? Яким є прогнозований строк завершення підготовки?

До членів Третьої дисциплінарної палати Дмитра Васильовича Лук'янова, Ольги Володимирівни Попікової, Олександра Михайловича Сасевича: як палата оцінює тривалість підготовки? Які заходи розглядалися для забезпечення своєчасного розгляду? Чи вважаєте ви прийнятним, що рішення про закріплення судді на антикор-колегіях було прийнято Верховним Судом під час перебування у вас цієї дисциплінарної справи?

До Голови ВРП Григорія Усика: чи розглядаються Радою інструменти забезпечення розгляду дисциплінарних проваджень, які за регламентом мають статус пріоритетних?

До Голови Верховного Суду Станіслава Кравченка та Голови Касаційного кримінального суду: на яких підставах суддю, проти якої НАБУ веде два розслідування, збори суддів включили до двох колегій антикорупційної спеціалізації з визначеним терміном дії до 2028 року?

Кожен наступний місяць тиші вже не можливо пояснити формальними процедурами. Це вибір. Це особистий вибір та відповідальність ВРП, Олега Володимировича Кандзюби, Дмитра Васильовича Лук'янова, Ольги Володимирівни Попікової, Олександра Михайловича Сасевича.