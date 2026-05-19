Автогаз в Украине всегда был топливом момента. Как только бензин дорожал до уровня "больно смотреть на чек", водители начинали вспоминать о ГБО. LPG давно живет в украинской автомобильной культуре, как спасительная соломинка. Сегодня эта тема снова на слуху. Топливо ударило всех ниже пояса. Акцизы растут на все его виды, но это одна из причин. На цены давят и мировая нефть, и логистика, и война, и валютные колебания, и общая нервозность рынка. Водителям не обязательно знать всю геополитическую кухню. Они видят факт: заправиться стало значительно дороже. А потому снова – газ. Он дешевле, оборудование доступно, сервисов много, опыт использования большой. Тех, кто много ездит, ГБО действительно спасает. Но само слово "массово" делает эту историю опасно интересной. Потому что, если газ выбирают отдельные водители – это частная экономия. Если газ начинают выбирать сотни тысяч автомобилистов – это уже изменение топливного баланса страны. А туда, где теряется баланс, государство приходит с фискальным кнутом. Если бюджет потеряет часть акцизов от бензина и дизеля, "разницу" доберут в другом месте: через более высокий акциз на LPG, новые сборы, обязательные проверки ГБО или отдельные правила для газовых авто. Поэтому главный вопрос звучит не так: "Дешевле ли газ?" Да, пока дешевле. Главное другое: останется ли он дешевле, если все решат спасаться именно им?

Вигода ГБО: математика без прикрас

На середину травня середні ціни по Україні були приблизно такими: А-95 - 73 грн/л, дизель - 87 грн./л, автогаз - 47 грн/л. Газ майже на третину дешевший. LPG має один відомий мінус: його горить на 15-20% більше, ніж бензину. Рахуємо, як є. Авто з витратою 10 л/100 км при ціні 73 грн. витрачає 730 грн. на 100 км. На газу: 11,5 л/100 км по 47 грн. - 540 грн. Додаємо умовні 0,5 л на запуск і прогрів і економія складе плюс/мінус 150 грн. на 100 км. Хто щодня намотує хоча б сотку по місту, за місяць заощадить 4000.

Сучасне ГБО з нормальним монтажем, документами та сертифікацією потягне 25-35 тисяч грн. Є простіші комплекти. Але на складні сучасні двигуни ставити бюджетний ширвжиток - така собі затія. Сертифікація та реєстраційні витрати теж щось коштують: 2500-3300 грн. Якщо взяти умовних 30 тис. грн. інвестиції в ГБО і економію 1,5 грн./км, точка окупності настане десь за 20 тис. км.

Якщо це таксист, кур’єр, торговий представник або людина, у якої машина бачить дорогу частіше, ніж диван бачить її, тоді все відіб’ється за 5-8 місяців. Та, якщо авто виїжджає переважно "на базар, до тещі й колись там в Карпати", то ГБО окупатиметься довше, ніж деякі політичні обіцянки. Інститут досліджень авторинку у квітні 2026 року прямо писав: при бензині А-95 близько 74 грн./л і газі 49-50 грн./л ГБО стає економічно нерентабельним з урахуванням на 15-20% більшої витрати газу. Це важливий холодний душ для тих, хто дивиться тільки на ціну літра. Іншими словами, "газ дешевший" не завжди означає "їхати дешевше". Це як купити велику пачку печива зі знижкою, а потім з’ясувати, що половина пакунку - повітря, маркетинг і крихти.

Коли дешевше перестає бути дешевим

У газу є критична межа. Якщо LPG коштує 50-55% ціни бензину, економія відчутна. Якщо 60-65% - треба рахувати. Якщо 70% і вище - ГБО вже не економія, а бухгалтерський квест із сумнівним фіналом. У травні співвідношення було приблизно 65%: 47 грн./газ проти 73 грн./А-95. Це ще не катастрофа, але вже й не золота жила.

І тут з’являється ще один слон у багажнику: якщо частка авто на газу стане настільки великою, що бюджет відчує просідання акцизів з бензину й дизелю, держава неодмінно вигадає компенсатор. Не обов’язково прямий податок "за любов до LPG ". Це може бути щорічна сувора перевірка ГБО на сертифікованій станції, новий збір, обов’язковий техогляд балонів тощо. Формально - безпека. По суті - фіскальний баланс. Так працює податкова гравітація: якщо водій масово знаходить дешевшу орбіту, держава тягне його назад до каси. І це не якась недолуга українська практика, а цілком протоптана міжнародна стежина. У тій же Австралії газ досить довго був пільговим пальним. Але, починаючи з 2011 року, податкові умови для різних видів пального почали вирівнювати і газ став вже не таким цікавим. У Туреччині - один із найбільших ринків автогазу. Там LPG став популярним саме через низькі податки й дешевизну, але податкова політика змінювалася кілька разів. У звіті WLPGA/Liquid Gas Europe зазначено, що в Туреччині держава на початку 2000-х змінювала податкову політику, щоб контролювати зростання ринку, а податкова різниця між LPG, бензином і дизелем з роками звужувалася. У 2021 році через податкові реформи і зростання гуртової ціни LPG його перевага "тривожно скоротилася": автогаз коштував вже 85%ціни бензину і 91% ціни дизеля, тоді як у 2018-го році було 70% і 76% відповідно.

В цілому у світі автогаз не екзотика. World Liquid Gas Association оцінює глобальний парк у приблизно 28 млн. автогазових авто і 82 тис. заправних станцій. Європа теж не списала автогаз у музей поруч із касетними магнітофонами. Liquid Gas Europe писала, що в ЄС понад 8,5 млн. авто їздять на автогазі, а мережа налічує понад 30 тис. LPG-заправок.

Найбільш газові історії - Туреччина, Польща, Італія, Південна Корея. Там LPG часто був відповіддю на дорогий бензин, щільний міський рух і потребу таксі зменшити витрати. У Польщі та Італії газ став не просто паливом, а частиною автомобільної культури. У 2024 році частка LPG-авто в нових реєстраціях Італії перевищувала 9%, а популярність деяких нових моделей європейських авто на газу показує: автовиробники теж бачать попит і реагують.

Але висновок з-за кордону не такий, що "всі негайно на газ". Він інший: автогаз живе там, де є три умови. Перша - велика різниця в ціні з бензином. Друга - густа мережа заправок. Третя - стабільні правила гри. Якщо держава сьогодні дає знижку, завтра забирає її акцизом, а післязавтра придумує нову перевірку, водій починає дивитися не на ГБО, а на електрокар, гібрид або (що не найгірше) - на велосипед.

Нафта, Ормуз і великий ціновий маятник

Прихильники ГБО мають сильний аргумент: світова нафта напружує всіх. Через війну на Близькому Сході та фактичне перекриття Ормузької протоки ринок у 2026 році отримав серйозний шок. EIA (Energy Information Administration - Управління енергетичної інформації США) у травневому прогнозі очікувала ціну на Brent близько 106 доларів за барель у травні-червні, але водночас прогнозувала падіння до 89 доларів у IV кварталі 2026 року і до 79 доларів у 2027-му, якщо виробництво та логістика частково відновляться. IEA зазначала, що високі ціни вже тиснуть на попит: у 2026 році світовий попит на нафту може скоротитися на 420 тис. барелів на добу, а споживачі та бізнес починають економити паливо.

Світовий банк у квітневому огляді давав базовий прогноз по марці Brent на 2026 рік - близько 86 доларів. Але попереджав: якщо перебої на Близькому Сході будуть довшими чи жорсткішими, середня ціна може піти в діапазон 95-115 доларів. Водночас швидке розв’язання кризи, зростання видобутку в США і уповільнення глобальної економіки можуть штовхнути нафту вниз. Для водія це означає просту річ: паливний ринок зараз не шахівниця, а батут. Якщо логістика перебудується і на ринок підуть альтернативні нафтові обсяги, а потім ще й розблокують Ормуз, нафта не просто подешевшає, а обвалиться. Тоді окупність ГБО стане для водіїв економікою самопокарання. Якщо ж криза затягнеться, бензин і дизель залишаться дорогими - перехід на LPG буде привабливим інвестпроектом. Газ тут не чарівна паличка. Це страховка від дорогого бензину. Але страховка має сенс лише тоді, коли її ціна не з’їдає вигоду.

То бігти ставити ГБО чи ні? Бігти -– ні. Рахувати – так

ГБО у 2026 році має сенс, якщо ви багато їздите: від 20 тис. км на рік і більше. Особливо, якщо авто має бензиновий двигун із нормальною сумісністю з LPG, ви плануєте користуватися машиною ще кілька років, а комплект ставиться не "на гаражах", а на фаховому сервісі. ГБО - сумнівне, якщо пробіг малий, машина складна або дорога в обслуговуванні, газ коштує понад 65-70% бензину, а окупність виходить довшою за два-три роки. У такому разі ви не економите, а купуєте собі довгу фінансову серіальність: сезон 1 - встановлення, сезон 2 - сертифікація, сезон 3 - акцизи, сезон 4 - нові правила.

Прикра правда така: автогаз уже не безумовна "народна знижка". Це паливний компроміс. Він може бути розумним для тих, хто багато їздить. Але для масовки, яка захоче "шари", держава неодмінно приготує додатковий чек. LPG перестав бути дешевим виходом із паливної дороговизни. Тепер це не "став газ і забув", а "порахував, перевірив, оцінив ризики і вирішив". Головний фактор ощадливості - не газ, а - калькулятор.