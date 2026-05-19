Квартиры резко подорожали: украинцам рассказали, почему за жилье теперь приходится "переплачивать"

В Украине подорожали квартиры – как новые, так и на вторичном рынке. Последние, к примеру, по данным профильных аналитиков, за год прибавили 30%, а жилье на первичном рынке в зависимости от города подорожало на 9-29%. Причин же этого несколько. И главная из них – снижение предложения.

Об этом говорится в материале "Минфина". Его авторы отмечают:

По оценкам, на вторичном рынке сейчас предлагается на 40% объектов меньше, чем до войны.

По сравнению с 2023-24 годами, предложение сократилось на 25%.

С зимы квартиры на рынке стало меньше на 3-5%.

"Многие владельцы уехали из страны, многие воюют — им не до продажи жилья. Другие не могут составить цену, кто предпочитает подождать, пока закончится война и ценники выйдут на максимальные уровни... Люди понимают, что продать сегодня легко, а вот купить потом что-то стоящее может быть гораздо сложнее и дороже", – объяснили аналитики.

Другая причина роста цен, по их словам, кроется в активизации государственных ипотечных и компенсационных программ. Речь, в частности, о еОселе, "Молодьжилье" и т.п.

"Владельцы жилья закладывают в ценник для таких клиентов все риски и неудобства, связанные с перечислением денег государством в гривне... Покупатели готовы платить больше, поскольку сумма все равно идет в рассрочку и несколько лишних тысяч долларов особой роли для них не играют", – говорится в материале.

Впрочем, подчеркивается, на общую ситуацию это влияет скорее негативно. Ведь:

Продажи через госпрограммы составляют лишь половину рынка.

А ценники постепенно повышаются и для остальных покупателей.

Третья причина – кризис на первичном рынке. Он же вызван рядом факторов:

острым дефицитом кадров;

значительным удорожанием строительных материалов;

неготовностью многих покупателей рисковать деньгами, инвестируя в недостроенные объекты.

"Весь платежеспособный спрос сместился на "готовый" вторичный рынок, спровоцировав дефицит качественных квартир... Кроме того, на рынке преобладает концепция "заезжай и живи" – покупатели не хотят заниматься длительными и дорогими ремонтами", – констатируют аналитики.

Можно торговаться

Вместе с тем, отмечается, реальные ценники выросли не так сильно, как в объявлениях. По оценкам, "настоящее" подорожание жилья составляет 15-20%. Дело в том, объяснили специалисты, что продавцы:

выставляют ценники с запасом;

дают скидки в процессе торга.

Как сообщал OBOZ.UA, при этом в Украине образовалась очень острая проблема устаревшего жилого фонда. По оценкам, сейчас в стране около 30 тыс. "хрущевок", многие из которых начали строить в 1957 году. Одним же из решений вопроса является снос этих сооружений – для того, чтобы на их месте построить новые.

