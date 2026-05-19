Квартиры резко подорожали: украинцам рассказали, почему за жилье теперь приходится "переплачивать"
В Украине подорожали квартиры – как новые, так и на вторичном рынке. Последние, к примеру, по данным профильных аналитиков, за год прибавили 30%, а жилье на первичном рынке в зависимости от города подорожало на 9-29%. Причин же этого несколько. И главная из них – снижение предложения.
Об этом говорится в материале "Минфина". Его авторы отмечают:
- По оценкам, на вторичном рынке сейчас предлагается на 40% объектов меньше, чем до войны.
- По сравнению с 2023-24 годами, предложение сократилось на 25%.
- С зимы квартиры на рынке стало меньше на 3-5%.
"Многие владельцы уехали из страны, многие воюют — им не до продажи жилья. Другие не могут составить цену, кто предпочитает подождать, пока закончится война и ценники выйдут на максимальные уровни... Люди понимают, что продать сегодня легко, а вот купить потом что-то стоящее может быть гораздо сложнее и дороже", – объяснили аналитики.
Другая причина роста цен, по их словам, кроется в активизации государственных ипотечных и компенсационных программ. Речь, в частности, о еОселе, "Молодьжилье" и т.п.
"Владельцы жилья закладывают в ценник для таких клиентов все риски и неудобства, связанные с перечислением денег государством в гривне... Покупатели готовы платить больше, поскольку сумма все равно идет в рассрочку и несколько лишних тысяч долларов особой роли для них не играют", – говорится в материале.
Впрочем, подчеркивается, на общую ситуацию это влияет скорее негативно. Ведь:
- Продажи через госпрограммы составляют лишь половину рынка.
- А ценники постепенно повышаются и для остальных покупателей.
Третья причина – кризис на первичном рынке. Он же вызван рядом факторов:
- острым дефицитом кадров;
- значительным удорожанием строительных материалов;
- неготовностью многих покупателей рисковать деньгами, инвестируя в недостроенные объекты.
"Весь платежеспособный спрос сместился на "готовый" вторичный рынок, спровоцировав дефицит качественных квартир... Кроме того, на рынке преобладает концепция "заезжай и живи" – покупатели не хотят заниматься длительными и дорогими ремонтами", – констатируют аналитики.
Можно торговаться
Вместе с тем, отмечается, реальные ценники выросли не так сильно, как в объявлениях. По оценкам, "настоящее" подорожание жилья составляет 15-20%. Дело в том, объяснили специалисты, что продавцы:
- выставляют ценники с запасом;
- дают скидки в процессе торга.
Как сообщал OBOZ.UA, при этом в Украине образовалась очень острая проблема устаревшего жилого фонда. По оценкам, сейчас в стране около 30 тыс. "хрущевок", многие из которых начали строить в 1957 году. Одним же из решений вопроса является снос этих сооружений – для того, чтобы на их месте построить новые.
