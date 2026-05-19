Сроки доставки посылок "Укрпочты" изменились: логистика будет работать по новым правилам

"Укрпочта" завершила полную автоматизацию сортировочных центров и перешла на новую модель доставки, которая позволяет обрабатывать более 3 миллионов отправлений в сутки и обеспечивать почти 98% своевременных доставок. Автоматизированная система охватывает посылки, письма, газеты и даже доставку лекарств, что должно сделать почтовые услуги более быстрыми.

Об этом рассказал гендиректор компании Игорь Смелянский, также изменения прокомментировал вице-премьер-министр по восстановлению, министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба. Речь идет о завершении масштабной трехлетней программы модернизации, которая охватила 24 логистических объекта по всей стране.

"Укрпочта" успешно завершает трехлетнюю масштабную программу модернизации и автоматизации ключевых логистических процессов по всей стране... Для людей это означает одно: доставка стала более стабильной и быстрой – даже в отдаленных и прифронтовых громадах", – отметили в министерстве.

Если еще несколько лет назад значительная часть процессов выполнялась вручную, то теперь большинство этапов обработки почтовых отправлений передано автоматизированным системам. В рамках обновления компания автоматизировала сортировку:

больших и малых посылок;

внутренних и международных отправлений;

бумажных писем;

газет и печатной корреспонденции;

лекарственных средств в рамках сервиса доставки медикаментов.

По данным компании, новая инфраструктура позволяет обрабатыватьболее 3 миллионов посылок в сутки, а также более 25 тысяч писем в час, что в месячном измерении составляет около 16 миллионов писем . Отдельно сообщается о возможности обработки более 8 тысяч наименований лекарственных средств, которые доставляются через специальный сервис "Укрпочта.Аптека".

В компании отмечают, что переход на автоматизированную систему должен сократить время сортировки, повысить точность обработки и сделать доставку более предсказуемой. По официальным данным, уже сейчас:

более 90% международных отправлений покидают Украину или становятся доступными для получения в течение 24 часов;

покидают Украину или становятся доступными для получения почти 98% всех почтовых отправлений доставляются вовремя.

Ожидается, что новая система улучшит стабильность доставки не только в крупных городах, но и в отдаленных и прифронтовых общинах, где почтовые услуги часто остаются критически важным каналом связи. Одним из направлений, которое активно расширяется параллельно с модернизацией логистики, является сервис "Укрпошта.Аптека".

Через него украинцы могут заказывать медикаменты онлайн с бесплатной доставкой в почтовые отделения. Сейчас получить лекарства можно уже примерно в 26 тысячах точек "Укрпочты" по всей стране.

По информации компании, 98% оборудования, установленного в рамках модернизации, было спроектировано и изготовлено в Украине. Также отмечается, что инвестиции в автоматизацию осуществлялись за счет собственных средств предприятия – без грантового финансирования или кредитов.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, с 1 мая 2026 года "Укрпочта" внедрила оплату банковскими картами в 100% населенных пунктов страны. То есть даже в самых маленьких селах и на прифронтовых территориях теперь можно требовать безналичный расчет – при условии наличия связи.

