'Самое большое разочарование 2026 года'. Vogue опозорился обложкой с пророссийской теннисисткой, которая унижала украинок

Популярный журнал о моде Vogue попал в скандал из-за обложки выпуска за май 2026 года. Причиной сильного возмущения пользователей сети стало решение редакторов разместить на страницах глянца фотографию первой ракетки мира из Беларуси Арину Соболенко, которая является "любимицей" белорусского диктатора Александра Лукашенко и публично притесняла украинок.

На обложке теннисистка предстала в полупрозрачном синем костюме, что состоит из бюстгальтера и юбки. Она попозировала перед камерой на открытой террасе с видом на пляж. Диджитал-обложка появилась на официальной Instagram-странице Vogue, а в подписи к кадру редакторы журнала расхвалили Соболенко, упомянув не только спортивные достижения, но и увеличение "партнерских соглашений с брендами".

Однако у многих пользователей сети появление теннисистки на первой обложке глянца вовсе не вызвало положительных эмоции. Люди резко раскритиковали Vogue из-за такого выбора главной героини обложки, мол, таким образом журнал будто поддержал кровавую войну, ведь Соболенко часто избегает прямых комментариев относительно агрессии России и режима Лукашенко, который является пособником Кремля.

"Vogue, действительно ли спорт и мода не имеют ничего общего с политикой?"

"Какой стыд".

"Это действительно самое большое разочарование 2026 года. Продолжаете удивлять".

"Эта обложка уничтожила многолетнюю историю журнала Vogue, а особенно ту ее часть, когда издание пыталось выступить против войны".

"Vogue, вы тоже поддерживаете войну?"

"Почему бы вам уже не сделать специальный выпуск, в котором бы собрались все россияне и пророссийские деятели, которые поддерживают войну, агрессивный режим и выступают против санкций?"

Что известно об Арине Соболенко

Спортсменка имеет особую связь с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко. Диктатор празднует победу Соболенко на корте как собственное достижение, более того, даже может поднять за нее рюмку. Теннисистка, конечно, не оставила благосклонность со стороны диктатора без ответа, поэтому в 2020 году подписала письмо в поддержку "покровителя", когда он якобы победил на президентских выборах.

Арина Соболенко избегает публичных комментариев на тему полномасштабной войны, которую РФ начала против Украины, однако свое отношение к нашему народу демонстрирует отвратительным поведением на корте. Когда первая ракетка мира проигрывала украинке Марте Костюк на тай-брейке во втором сете четвертьфинала турнира WTA 1000 в Мадриде, устроила спектакль. Тогда Соболенко пожаловалась судье на дождь и потребовала закрыть раздвижную конструкцию над ареной.

Костюк пыталась апеллировать к рефери, что нельзя прерывать матч среди подачи и затем предоставить сопернице шанс подать дважды, но это не изменило ситуацию. "Любимица Лукашенко" достигла своего и в итоге победила в матче.

Оскандалилась Арина Соболенко своим поведением и в 2026 году. После победы над лучшей теннисисткой Украины Элиной Свитолиной в полуфинале Australian Open, белорусская теннисистка произнесла на английском: "F*ck you" ("Пошла на х*й").

Як раніше писав OBOZ.UA, із-за Аріни Костюк на різку критику від українців нарвалася співачка Віра Брежнєва. Справа в тому, що виконавиця позитивно відреагувала на новину про те, що тенісистка стала амбасадором італійського будинку моди Gucci.

