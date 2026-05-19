Кауфман заходит в фармрынок? Как ему помогли АМКУ, "Дарница" и Россия

В Украине появился новый топ-менеджер фармацевтического дистрибьютора – скандально известный бизнесмен Борис Кауфман, об этом заявили сразу несколько экономических изданий со ссылкой на участников рынка. По имеющейся информации, он якобы руководит компанией "Вента. ЛТД". Это третий по размерам дистрибьютор лекарств в стране, который в течение последнего года начал демонстрировать аномально стремительное везение.

Вместе с тем два других ключевых игрока рынка – "БаДМ" и "Оптима-Фарм" – переживают едва ли не самые сложные времена в своей истории. Их логистические мощности подверглись разрушительным атакам во время российских обстрелов, а Антимонопольный комитет (АМКУ) почти синхронно оштрафовал эти предприятия на гигантские суммы – 2,3 млрд грн (ООО "БаДМ") и 2,4 млрд грн (ООО "Оптима-Фарм, ЛТД").

Сразу после этого у "Вента. ЛТД" появился новый управляющий, который тесно связан со старым владельцем. А неофициальным руководителем дистрибьютора якобы стал Кауфман. О том, как ситуация на рынке лекарств резко меняется и кому это выгодно – читайте в материале OBOZ.UA.

Как расчищали место для "Вента. ЛТД"

"Оптима-Фарм" и "БаДМ" с прошлого года находятся в зоне турбулентности. К миллиардным штрафам от АМКУ добавились регулярные террористические атаки со стороны РФ. Например, склады "Оптима-Фарм" в Днепре были полностью уничтожены, также серьезным разрушениям подвергся их логистический хаб в Киеве.

Из-за этих регулярных атак на рынке начали распространяться слухи: мол, агрессор намеренно уничтожает мощности конкурентов "Венты. ЛТД". И хотя такую версию юридически доказать почти невозможно, очевидным остается факт – именно "Вента. ЛТД" является главным выгодополучателем от проблем своих оппонентов. Подробнее об этом мы расскажем в следующих публикациях.

Например, в апреле этого года, как только появилась информация об аресте счетов "Оптима-Фарм", от имени заместителя генерального директора по снабжению "Венты. ЛТД" участникам рынка начали поступать сообщения с предложением "в ускоренном порядке пересмотреть решение по прямому контракту". В своих письмах менеджмент"Венты" прямо ссылался на новости о финансовых проблемах конкурентов, манипулируя рисками возникновения дефицита товаров. Такие действия имеют признаки недобросовестной конкуренции, за что может наказать АМКУ.

Более того, как сообщают источники, фармацевтические гиганты "Дарница" и "Интерхим" на недавней встрече аптечных сетей и производителей неожиданно выдвинули требование о наращивании доли именно для "Венты. ЛТД". Создается впечатление, что в пользу некогда российского дистрибьютора играют все: от государственных органов до конкурентов и даже оккупационных войск. И такая стратегия действует – доля "Венты" растет темпами, которые не были зафиксированы в течение многих лет.

Реинкарнация "нового-старого" дистрибьютора

На сегодня почти весь украинский рынок поделен между тремя игроками: "БаДМ", "Оптима-Фарм" и "Вента. ЛТД". Наименьшая из них – "Вента" – в лучшие времена контролировала до 15% рынка.

Стоит напомнить, что по состоянию на январь 2022 года, до начала полномасштабного вторжения, "Вента. ЛТД" принадлежала российской компании "Катрен", а также украинским миноритариям Денису Арзамасцеву, Александру Волошину и Борису Мурило. Также среди владельцев фигурировали лица с немецким гражданством, но характерными фамилиями, например Сергей Мишко.

Долю россиян ("Катрен") впоследствии арестовали и передали в управление АРМА. В январе 2025 года Агентство выбрало нового управляющего – ООО "И.К.ВЕЛ". Тогда глава АРМА Елена Дума уверяла, что конкурс был открытым, а кандидаты прошли тщательную проверку.

Однако во время этой "тщательной проверки", вероятно, "не заметили", что ООО "И.К.ВЕЛ" имеет тех же учредителей, что и подконтрольная россиянам "Вента. ЛТД" – Александра Волошина и Бориса Мурило. Кроме того, в материалах судебного дела №757/39938/23–к указано, что хотя доля "Катрен" официально составляла 24%, еще около 48% совокупно принадлежали родственникам аффилированных с "Катрен" лиц. То есть фактически компания оставалась под контролем предыдущих владельцев.

По версии следователей ГБР, "И.К.ВЕЛ" фактически использовалась в хозяйственной деятельности "Венты". После огласки в СМИ АРМА все же решила расторгнуть договор, однако "И.К.ВЕЛ" через суд отменила это решение. В январе 2026 года Александр Волошин вышел из состава учредителей, а новым бенефициаром стал 23–летний житель Днепра Никита Холодов, который никогда ранее не занимался крупным бизнесом. Как молодой человек без опыта возглавил компанию с годовым доходом в 9 млрд грн – остается загадкой. Параллельно с этим, в октябре 2025 года, совладельцем "Венты" стал Александр Чумак, бывший акционер одесского завода "Интерхим".

Что известно о Борисе Кауфмане

Борис Кауфман, которого называют новым реальным руководителем "Венты. ЛТД", имеет устойчивую репутацию человека с мощным политическим лобби. Экс-прокурор САП Станислав Броневицкий открыто заявлял, что во время расследования дела о завладении имуществом аэропорта "Одесса", где фигурировал Кауфман, в САП лично приходил Давид Арахамия.

Кроме того, Bihus.Info сообщало, что в августе 2022 года Арахамия с женой выезжали из Украины в Молдову на черном внедорожнике Toyota, который оформлен на жену Бориса Кауфмана.

Кауфман – один из самых влиятельных бизнесменов Одессы. Его бизнес–путь пролегал от алкогольного холдинга "Оверлайн" в 2000–х до владения знаковыми объектами недвижимости (гостиницы "Бристоль", "Лондонская", столичный "Президент отель") вместе с партнером Алексом Боруховичем.

Крупнейшим скандалом последних лет стало дело Одесского аэропорта, контроль над которым Кауфман получил еще во времена Януковича. В июне 2025 года Высший антикоррупционный суд (ВАКС) утвердил соглашение о признании виновности, согласно которому бизнесмен должен был возместить государству более 1 млрд грн убытков.

Отдельной строкой в бизнес-биографии Кауфмана идет компания "Тедис Украина". Это не просто успешный бизнес, а пример создания искусственного монополиста, который годами контролирует фактически весь рынок сигарет в Украине. Стоит напомнить, что "Тедис" возник не на пустом месте – он стал правопреемником компании "Мегаполис–Украина", которая была филиалом российского логистического гиганта "Мегаполис" (собственность российского олигарха Игоря Кесаева).

Несмотря на смену названия и формальную смену структуры собственности после 2014 года, методы работы остались неизменными. Компания годами является объектом пристального внимания Антимонопольного комитета, налоговиков и правоохранителей из-за обвинений в жестком монополизме и финансовых махинациях.

Эта ситуация демонстрирует опасную закономерность: стратегические активы и целые секторы рынка – от табака до лекарств – оказываются в руках людей, чей бизнес-путь неразрывно связан с российским капиталом. А государственные органы вместо реальной очистки рынка создают условия для "перекрашенных" игроков, это ставит под угрозу национальную безопасность.

Подробнее о бизнес-схемах Кауфмана и ситуации вокруг "Венты. ЛТД" читайте в следующих публикациях OBOZ.UA. Если вам известно больше, пишите нам на почту [email protected].