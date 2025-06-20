Искусственный интеллект сказал, сколько раундов продлится реванш Усик – Дюбуа

Объединенный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик (23-0, 14 КО) в середине лета сразится с Даниелем Дюбуа (22-2, 21 КО) за все пояса королевского дивизиона. При этом подавляющее большинство специалистов ожидают увидеть победу нашего соотечественника как минимум по очкам.

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Искусственный интеллект Grok социальной сети Х, ранее известной как Twitter, предполагает, что бой не пройдет всю дистанцию в 12 раундов. По мнению машины этому способствует такие факторы как невероятная работоспособность Усика, который просто измотает оппонента и нанесет решающую комбинацию, а также сила удара Дюбуа.

Именно поэтому нейросеть ставит на то, что поединок не затянется дольше 10 раунда. "Мой прогноз: бой продлится 8-10 раундов, с наиболее вероятным завершением в пользу Усика техническим нокаутом или нокаутом в поздних раундах, поскольку Дюбуа, вероятно, потеряет темп во второй половине боя. Однако нельзя исключать ранний нокаут от Дюбуа, если он попадет мощным ударом в начале", – делает вывод Grok.

ЧТО ИЗВЕСТНО О РЕВАНШЕ УСИК – ДЮБУА

КАК ПРОШЕЛ ПЕРВЫЙ БОЙ УСИКА И ДЮБУА

Как сообщал OBOZ.UA, Александр Усик рассказал о том, с кем собирается провести свой последний бой на профессиональном ринге. Также стало известно, что ждет украинца после реванша с Даниелем Дюбуа. В свою очередь, сам британец указал на особенность украинцев.

Ранее искусственный интеллект сказал, в каком точно раунде закончится реванш Усика и Дюбуа. Также он называл самое уязвимое место украинца в поединке. А букмекеры неожиданно сменили котировки на бой.

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