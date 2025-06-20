Искусственный интеллект сказал, сколько раундов продлится реванш Усик – Дюбуа
Объединенный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик (23-0, 14 КО) в середине лета сразится с Даниелем Дюбуа (22-2, 21 КО) за все пояса королевского дивизиона. При этом подавляющее большинство специалистов ожидают увидеть победу нашего соотечественника как минимум по очкам.
Искусственный интеллект Grok социальной сети Х, ранее известной как Twitter, предполагает, что бой не пройдет всю дистанцию в 12 раундов. По мнению машины этому способствует такие факторы как невероятная работоспособность Усика, который просто измотает оппонента и нанесет решающую комбинацию, а также сила удара Дюбуа.
Именно поэтому нейросеть ставит на то, что поединок не затянется дольше 10 раунда. "Мой прогноз: бой продлится 8-10 раундов, с наиболее вероятным завершением в пользу Усика техническим нокаутом или нокаутом в поздних раундах, поскольку Дюбуа, вероятно, потеряет темп во второй половине боя. Однако нельзя исключать ранний нокаут от Дюбуа, если он попадет мощным ударом в начале", – делает вывод Grok.
ЧТО ИЗВЕСТНО О РЕВАНШЕ УСИК – ДЮБУА
- Бой состоится 19 июля в Лондоне.
- На кону будут стоять пояса WBC, WBA, IBF, WBO, IBO и звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.
- Общий призовой фонд составит более 200 миллионов долларов и принесет соперникам рекордные гонорары в карьере.
- Боксеры уже успели провести дуэль взглядов на стадионе "Уэмбли", во время которой Дюбуа толкнул Усика. Наш соотечественник отреагировал на эту провокацию. А перед пресс-конференцией украинец совершил неожиданный поступок.
- Новозеландец Джозеф Паркер (35-3, 24 КО) назвал однозначного победителя реванша боксеров.
- Усик выразил полную уверенность в том, что победит Дюбуа.
КАК ПРОШЕЛ ПЕРВЫЙ БОЙ УСИКА И ДЮБУА
- В августе 2023 года украинец выиграл нокаутом в девятом раунде.
- В пятом раунде произошел скандальный момент, когда Дюбуа нанес удар Усику в живот, и тот оказался на канвасе. Рефери признал это ударом ниже пояса и дал украинцу прийти в себя и продолжить бой.
- Промоутер британца Фрэнк Уоррен подал апелляцию на результат поединка, но она была отклонена. Статистика боя продемонстрировала тотальное доминирование Усика.
Как сообщал OBOZ.UA, Александр Усик рассказал о том, с кем собирается провести свой последний бой на профессиональном ринге. Также стало известно, что ждет украинца после реванша с Даниелем Дюбуа. В свою очередь, сам британец указал на особенность украинцев.
Ранее искусственный интеллект сказал, в каком точно раунде закончится реванш Усика и Дюбуа. Также он называл самое уязвимое место украинца в поединке. А букмекеры неожиданно сменили котировки на бой.
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