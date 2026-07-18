Искусственный интеллект предсказал, как выступит Магучих на Бриллиантовой лиге в Лондоне, куда приедут ее сильнейшие соперницы

18 июля в Лондоне состоится один из самых ожидаемых стартов сезона в женских прыжках в высоту. Ярослава Магучих подойдет к этапу Бриллиантовой лиги в статусе лидера мирового сезона и главного претендента на победу.

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Украинская спортсменка остается непобежденной в 2026 году. Магучих выиграла все соревнования как в помещении, так и на открытом воздухе, а ее результат 2,03 м до сих пор является лучшим в мире в нынешнем сезоне.

Среди главных успехов украинки в этом году победа на чемпионате мира в помещении в Торуне с результатом 2,01 м. Тогда Магучих взяла решающую высоту с первой попытки и завоевала "золото". Также она стала победительницей этапа Бриллиантовой лиги в Рабате с результатом 1,97 м и выиграла чемпионат Украины во Львове, преодолев планку на высоте 2,00 м.

Главной соперницей украинки в Лондоне считается австралийка Никола Олислагерс. В нынешнем сезоне она стала серебряным призером чемпионата мира в помещении с результатом 1,99 м и позже повторила эту высоту на чемпионате Австралии. Еще одна претендентка на высокие места, Элеанор Паттерсон, подходит к соревнованиям после победы на турнире в Будапеште, где взяла 2,00 м и опередила Олислагерс, остановившуюся на отметке 1,98 м.

На открытом воздухе Магучих и Олислагерс в этом сезоне еще не встречались. Лондонский этап станет их первой очной дуэлью в летней части сезона.

Согласно прогнозу, основанному на результатах нынешнего года, фаворитом соревнований остается Магучих. Ее лучший результат сезона на четыре сантиметра превышает показатели основных конкуренток, а стабильность на протяжении всего года позволяет рассчитывать на очередную победу. Прогнозируемый результат украинки находится в диапазоне от 1,98 до 2,02 м.

Основная борьба за второе место, по прогнозу, должна развернуться между Олислагерс и Паттерсон. При этом итог соревнований могут определить количество попыток на решающих высотах и условия непосредственно в день старта.

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