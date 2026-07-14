Где смотреть Магучих в Бриллиантовой лиге в Лондоне. Расписание трансляций прыжков в высоту

11-й этап знаменитой легкоатлетической Бриллиантовой лиги в Лондоне с участием мировой рекордсменки и олимпийской чемпионки Ярославы Магучих состоится 18 июля. Соревнования в секторе женских прыжков в высоту начнутся в 16:10 по киевскому времени.

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В Украине прямую трансляцию турнира обеспечит Суспільне Спорт. Следить за выступлением украинки можно на сайте "Суспільне Спорт", в эфире местных телеканалов вещателя, а также на его официальном YouTube-канале.

Лондонский этап станет одним из главных стартов летнего сезона перед чемпионатом Европы, который пройдет в августе. Главной интригой соревнований станет первое в сезоне-2026 очное противостояние Магучих с австралийкой Николой Олислагерс.

Кроме Магучих, в турнире выступит еще одна украинская прыгунья Ирина Геращенко. 27 июня Ира впервые в карьере стала победительницей Мемориала Алексея Лонского. Бронзовый призер Олимпийских игр-2024, недавно вернувшаяся к соревнованиям после рождения ребенка, выиграла турнир с результатом 1,92 м.

Также в заявке находятся Элеанор Паттерсон, Ангелина Топич, Мария Жодзик, Морган Лейк и Ламара Дистин. Паттерсон накануне победила на "золотом" этапе Континентального тура.

Магучих подходит к старту после серии из шести побед подряд. В нынешнем летнем сезоне она выиграла этап Бриллиантовой лиги в Рабате с результатом 1,97 м, победила на соревнованиях Континентального тура в Нидерландах и впервые за пять лет завоевала титул чемпионки Украины. Во Львове украинка показала лучший результат сезона, преодолев высоту 2,00 м.

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