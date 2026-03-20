Стала единственной: Магучих в фантастическом финале выиграла 'золото' ЧМ-2026 по легкой атлетике в помещении. Видео

Украинка Ярослава Магучих добыла "золото" в невероятном финале в секторе в прыжках в высоту чемпионата мира-2026 по легкой атлетике в помещении, который проходит Торуни. Наша соотечественница стала сильнейшей благодаря успешной попытке на 2,01 метра, став единственной, кому покорилась планка.

Видео дня

При этом совершенно невероятным результатом оказалось то, что на подиум поднялись сразу четыре спортсменки – сербка Александра Топич, австралийка Никола Олислагерс и еще одна представительница нашей страны Юлия Левченко разделили "серебро".

Магучих пропускала две первые высоты, а затем с первой же попытки поочередно взяла, 1,93 метра, 1,95 метра, 1,99 метра и 2,01 м. Ее соперницы при этом также демонстрировали фантастические прыжки и не ошибались, пока не подошли к планке на 201 см.

В итоге Топич, Олислагерс и Левченко не смогли взять эту высоту и позволили Магучих стать чемпионкой мира-2026. Уже в статусе победительницы Ярослава попыталась установить рекорд первенств планеты в помещении, однако не смогла покорить 2,06 метра.

Как сообщал OBOZ.UA, Ярослава Магучих откровенно ответила на вопрос о том, когда планирует завершить карьеру.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!