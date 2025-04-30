'Хватит спорить': Усик поставил на место Дюбуа и его команду

Объединенный чемпион супертяжелого веса Александр Усик (23-0, 14 КО) призвал прекратить любые разговоры о своей победе над Даниелем Дюбуа (22-2, 21 КО) в поединке в августе-2023. Накануне реванша боксеров наш соотечественник отметил, что любые споры относительно результата того боя выглядят нелепо.

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Об этом Усик заявил во время пресс-конференции в Лондоне информирует пресс-служба промоутерской компании K2 Promotions Ukraine. Вспоминая противостояние во Вроцлаве, во время которого Дюбуа нанес удар ниже пояса, наш соотечественник призвал британца и его команду научиться чистому боксу.

"Вы должны научить своего бойца бить чисто. Хватит спорить – я выиграл бой джебом. Я вообще не думаю о людях, которые обвиняют меня в мошенничестве, это только болтовня. Бокс – это моя жизнь. Многие люди в свое время говорили: "Ты не станешь супертяжем или обладателем четырех поясов". Понимаете о чем я?" – сказал Усик.

Напомним, что украинец и британец проведут реванш 19 июля в Лондоне. Боксеры уже успели провести дуэль взглядов на стадионе "Уэмбли", во время которой Дюбуа толкнул Усика. Наш соотечественник отреагировал на эту провокацию. А перед пресс-конференцией Александр совершил неожиданный поступок.

букмекеры уже сделали прогноз на бой Усик – Дюбуа 2. До этого искусственный интеллект Grok сказал, в каком раунде закончится реванш Александра и Даниеля. Кроме того, он назвал главную уязвимость украинца в бою с британцем.

Впервые боксеры подрались во Вроцлаве в августе 2023 года. Тогда Александр выиграл нокаутом в девятом раунде. Скандальной получилась пятая трехминутка. Тогда Дюбуа нанес удар Усику в живот и тот оказался на канвасе. Рефери признал это ударом ниже пояса и дал украинцу прийти в себя.

Это вызвало негодование в команде британца. Его промоутер Фрэнк Уоррен подал апелляцию на результат поединка, но она была отклонена. Статистика боя продемонстрировала тотальное доминирование Усика.

Как сообщал OBOZ.UA, Александр Усик рассказал о том, с кем собирается провести свой последний бой на профессиональном ринге. Также стало известно, что ждет украинца после реванша с Даниелем Дюбуа.

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