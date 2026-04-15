Сегодня Россия уничтожила в Славянске местный памятник архитектуры – дом Смирнова, на восстановление которого несколько лет назад собирали деньги всем городом.

Росія не може взяти Слов'янськ і Краматорськ, і тому тепер просто зриває на них злість – без сенсу руйнує, не шкодуючи ні історію, ні архітектуру.

Добре пам'ятаю, як билася у припадках російська держпропаганда у 2014 році, коли точилися бої за Слов'янськ із бандою Гіркіна. ЗСУ тоді звинувачували мало не в геноциді, кричали, що українські військові вбивають місто та його мешканців, хоча тоді Слов'янськ майже не постраждав.

Тепер армія Росії зносить півторатонними бомбами цілі квартали в центрі міста, щодня вбиває мирних жителів, а росіяни радіють і пишаються цим. Слов'янськ більше нікому в Росії не шкода. Це ж свої, росіяни, його нищать - своїм можна…