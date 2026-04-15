'Москва не спешит их забирать': сотни коллаборационистов публично заявили о своем желании выехать в Россию, но есть 'нюанс'

По состоянию на 15 апреля в Украине живут 404 осужденных коллаборациониста, которые через государственный проект "Хочу к своим" заявили о своем желании выехать в Россию. Сделать это они смогут при условии возвращения украинцев из российской неволи.

Однако Россия не спешит забирать своих бывших агентов. Информацию о каждом предателе опубликовал проект "Хочу к своим".

Сколько предателей ждут своего выезда

Так, на данный момент размещено 404 профиля осужденных коллаборационистов, желающих выехать в Россию. Однако сделать это они могут не так скоро, ведь Россия не спешит их забирать. В профиле каждого коллаборанта указано время, сколько предатель уже ждет выезда.

Так, меньше всего ждет Рита Кукса – 2 месяца и 16 дней. Она предоставляла врагу информацию о перемещении, движении и расположении украинских войск в городе Селидово Донецкой области. Одним же из "рекордсменов" ожидания является Глеб Манаков. Он собирал и передавал врагу информацию о расположении подразделений ВСУ в Лисичанске. Осужденный ожидает 2 года и 3 дня.

"Российским властям известно о желании каждого коллаборанта, представленного на сайте hochuksvoim.com уехать в рф. Но Москва пока не спешит возвращать своих бывших агентов. Теперь, оказавшись в тюрьме, они интересны России только как материал для пропаганды и фейков", – говорится на сайте проекта.

Отмечается, что 70 коллаборационистов уже воспользовались возможностью выезда в РФ при условии возвращения украинцев из российской неволи. Профили 34 из них представлены на сайте проекта.

"Обращаемся к каждому и каждой, кто до сих пор работает на врага или планирует это сделать: перейдите на сайт "Хочу к своим" и просмотрите профили тех, кто положился на слово российских кураторов. Их пример дает вам шанс сделать правильный вывод и прекратить сотрудничество с врагом. Иначе вы окажетесь за решеткой забыты собственным народом и брошены своими бывшими московскими "наставниками", которые сейчас просят вас действовать против украинцев и обещают золотые горы", – говорится в проекте.

