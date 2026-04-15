Так я еврей и украинец одновременно. Смотрю ленту фб и вижу, как много разных антисемитов повылазило с критикой закона об антисемитизме. Но если вы не антисемиты, вам какая разница, какая там ответственность.

Видео дня

Далее тест на языке оригинала.

У Європі все було просто, до гітлера, євреїв виганяли з країн без грошей. Все йшло у скарбницю. І так було 600 років. У нас влаштовували погроми, грабували і вбивали– євреї ж пили кров християнських хлопчаків.

Євреї іновірці, правда Ісус теж єврей. Слава Богу, ми зараз просто розмовляємо, а були часи, залиті кров'ю євреїв. Та й на вулиці інша проблема – росіяни, зі своїм шовінізмом.