Блог | Слово русский станет синонимом лжи, ненависти и лицемерия
Я мечтаю, что однажды наступит день, и все рашистское исчезнет.
Начиная от их лживых книг и заканчивая памятью о них.
Далее текст на языке оригинала.
Все погане, що відбуватиметься у світі, називатимуть russkim.
Це слово буде синонімом брехні, ненависті, лицемірства, жадібності, тупості, збочення. Це слово означатиме всі ці поняття разом узяті.
А бути громадянином рф стане настільки соромно, що це приховуватимуть від інших. Як погану хворобу, як батька-маніяка, як тавро раба.
Мене найбільші дивує, що всі зрадники з мого міста, які перейшли на бік ненависті та вбивств, одразу перетворилися на чудовиськ. Миттєво. Вони навіть говорять по-іншому.
Були нормальними людьми, поки жили в Україні, любили її, боролися за неї, а щойно перетворилися на істот з паспортом рф і стали зрадниками та рабами.
Це схоже на хворобу. Вона передається від мозку до мозку. Той, хто має імунітет - залишається людиною. А когось цей russkij вірус пожирає із тельбухами.
Він спочатку виїдає мозок, позбавляє свободи та здатності думати, висмоктує гідність та волю, а потім заражає серце та душу. І все. Більше немає нічого людського. Є тільки істота, сповнена ненависті. Чужа та злісна.
Я раніше думала, що закінчиться війна, і ми поговоримо із заплутаними. Думала, що можу зрозуміти. Тепер я знаю, що не зможу. Навіть наблизитись. Мені огидно.
Я хочу, щоб від цього вірусу якнайшвидше знайшли ліки.
Я більше не можу бачити, як від нього гинуть наші люди.
***
Вночі росіяни атакували міста України дронами та балістикою.
Дніпро - пошкоджено 9-поверхівку, горіла адмінбудівля, постраждали троє людей;
Запоріжжя - удар по зупинці, загинула жінка, пошкоджені будинки, автостоянка та підприємство;
Суми - влучання в промзону, по рятувальниках, які працювали на місці, завдано повторного удару.
Одещина - пожежі на території портової інфраструктури.