Я мечтаю, что однажды наступит день, и все рашистское исчезнет.

Начиная от их лживых книг и заканчивая памятью о них.

Далее текст на языке оригинала.

Все погане, що відбуватиметься у світі, називатимуть russkim.

Це слово буде синонімом брехні, ненависті, лицемірства, жадібності, тупості, збочення. Це слово означатиме всі ці поняття разом узяті.

А бути громадянином рф стане настільки соромно, що це приховуватимуть від інших. Як погану хворобу, як батька-маніяка, як тавро раба.

Мене найбільші дивує, що всі зрадники з мого міста, які перейшли на бік ненависті та вбивств, одразу перетворилися на чудовиськ. Миттєво. Вони навіть говорять по-іншому.

Були нормальними людьми, поки жили в Україні, любили її, боролися за неї, а щойно перетворилися на істот з паспортом рф і стали зрадниками та рабами.

Це схоже на хворобу. Вона передається від мозку до мозку. Той, хто має імунітет - залишається людиною. А когось цей russkij вірус пожирає із тельбухами.

Він спочатку виїдає мозок, позбавляє свободи та здатності думати, висмоктує гідність та волю, а потім заражає серце та душу. І все. Більше немає нічого людського. Є тільки істота, сповнена ненависті. Чужа та злісна.

Я раніше думала, що закінчиться війна, і ми поговоримо із заплутаними. Думала, що можу зрозуміти. Тепер я знаю, що не зможу. Навіть наблизитись. Мені огидно.

Я хочу, щоб від цього вірусу якнайшвидше знайшли ліки.

Я більше не можу бачити, як від нього гинуть наші люди.

***

Вночі росіяни атакували міста України дронами та балістикою.

Дніпро - пошкоджено 9-поверхівку, горіла адмінбудівля, постраждали троє людей;

Запоріжжя - удар по зупинці, загинула жінка, пошкоджені будинки, автостоянка та підприємство;

Суми - влучання в промзону, по рятувальниках, які працювали на місці, завдано повторного удару.

Одещина - пожежі на території портової інфраструктури.