В Днепре мужчина сломал нос работнику ТЦК и получил штраф: как наказали

В Днепре мужчина сломал нос сотруднику территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) во время проверки документов. У пострадавшего диагностировали закрытый перелом и синяк под глазом.

В суде нападающего признали виновным и обязали заплатить штраф в размере 1 700 грн. Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета".

Детали дела

По материалам дела, инцидент произошел 13 марта 2026 года, когда полицейские остановили автомобиль для проверки документов. Вместе с ними были представители ТЦК и СП, которые осуществляли проверку военно-учетных данных. Во время общения между водителем и одним из представителей ТЦК внезапно возник конфликт.

Индустриальный районный суд Днепра установил, что обвиняемый, находясь рядом с потерпевшим, умышленно ударил его кулаком в нос. В результате удара потерпевший получил закрытый перелом костей носа, ссадину и синяк под глазом.

Судебно-медицинская экспертиза подтвердила, что телесные повреждения были вызваны действием тупого твердого предмета, в частности ударом рукой, и соответствуют обстоятельствам происшествия, а полученные травмы отнесены к легким.

Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 2 ст. 125 УК Украины как умышленное легкое телесное повреждение, повлекшее кратковременное расстройство здоровья.

Какое наказание назначил суд

Дело рассмотрели в упрощенном порядке, поскольку обвиняемый в присутствии защитника полностью признал свою вину, согласился с установленными обстоятельствами и был проинформирован об ограничении права на апелляционное обжалование. Потерпевший также не возражал против такого формата рассмотрения.

При определении наказания суд учел, что мужчина ранее не привлекался к уголовной ответственности, содержит малолетнего ребенка и искренне раскаялся.

В итоге мужчина признан виновным и назначено наказание в виде штрафа – 100 необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет 1700 гривен. Приговор может быть обжалован в Днепровском апелляционном суде в течение 30 дней с момента его провозглашения.

Напомним, на Харьковщине мобилизовали сотрудника исправительной колонии несмотря на то, что мужчина имел бронь. Дело гражданина, имевшего оформленную отсрочку как забронированный работник государственного учреждения, рассматривал Харьковский окружной административный суд.

Как писал OBOZ.UA, мужчина получил штраф за то, что не ответил на сообщение ТЦК в соцсети. С помощью мессенджера сотрудники ТЦК пытались "вызвать" гражданина, хотя это не предусмотрено законодательством.

