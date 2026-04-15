Главное футбольное событие 2026 года – чемпионат мира по футболу. С ним связано слово "впервые". Об этом, друзья, поговорим подробнее.

Впервые мировой чемпионат пройдет сразу в трех странах – США, Мексике и Канаде. На мой взгляд, несколько неожиданным выглядит выбор ФИФА в пользу Канады. Если США и Мексика традиционно считаются странами с высокой популярностью футбола, причем Мексика уже принимала мундиаль в 1970 и 1986 годах, а США – в 1994-м, то Канада прежде всего ассоциируется с хоккеем. Тем не менее, это также спортивная страна, готовая принять турнир такого уровня.

48 претендентов на медали

Впервые в финальном турнире чемпионата мира сыграют сборные 48 стран. С 1998 по 2022 год за медали боролись 32 команды, теперь их станет на 16 больше.

Команды распределены на 12 групп по четыре сборные в каждой. В плей-офф выйдут по две лучшие команды из каждой группы, а также восемь лучших сборных, занявших третьи места – все они продолжат борьбу, начиная со стадии 1/16 финала.

16 городов трех стран

Впервые матчи чемпионата мира пройдут на стадионах 16 городов трех стран. В Канаде это Торонто и Ванкувер. В Мексике – Гвадалахара, Мехико и Монтеррей. В США – Атланта, Бостон, Даллас, Хьюстон, Канзас-Сити, Лос-Анджелес, Майами, Нью-Йорк, Филадельфия, Сиэтл и Сан-Франциско.

Таким образом, болельщикам той или иной сборной придется немало путешествовать, чтобы поддержать свою команду.

38 дней большого футбола

Впервые чемпионат мира растянется на 38 дней. Матч открытия состоится 11 июня в Мехико на легендарном стадионе "Ацтека". Победитель турнира будет принимать поздравления 19 июля в Нью-Йорке. Финал станет 104-м матчем чемпионата.

16 европейских сборных

Среди 48 участников финального турнира 16 сборных будут представлять Европу. Отбор в европейской зоне начался в марте и завершился ровно через год. К 12 командам, которые определились ранее, присоединились сборные Турции, Швеции, Чехии, Боснии и Герцеговины.

Немного истории

Стоит вспомнить, что первый чемпионат мира прошел в 1930 году в Уругвае. Европу тогда представляли сборные Югославии, Румынии, Франции и Бельгии. Среди других участников были команды Аргентины, Уругвая, Парагвая, Перу, Бразилии, Боливии, Чили, Мексики и США.

В матче открытия сборная Франции победила команду Мексики со счетом 4:1.

Финал на стадионе "Сентенарио" в Монтевидео собрал 90 тысяч зрителей, из которых около 20 тысяч были аргентинскими болельщиками. Однако их команда уступила сборной Уругвая, которая стала первым чемпионом мира.

Сборной Уругвая был вручен приз "Золотой кубок". Он был изготовлен на личные средства президента ФИФА Жюля Риме одним из лучших парижских ювелиров Le Fleuron. На основании из самоцветов была установлена статуэтка крылатой богини Ники из червонного золота, держащей в поднятых руках восьмигранную чашу.

Финал впереди

19 июля 2026 года в Нью-Йорке состоится финал 23-го чемпионата мира. Какая сборная станет победителем – покажет время. Остается лишь набраться терпения.

Друзья, любите футбол, играйте в футбол – и футбол обязательно ответит вам взаимностью.