На Ривненщине нашли тело 5-летнего мальчика, который пропал в начале апреля: все обстоятельства трагедии. Фото и видео

Под Ровно спасатели нашли тело мальчика, который исчез в селе Колки еще в начале апреля. 15 числа водолазы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям подняли его на поверхность.

Мальчика нашли на расстоянии одного километра от места исчезновения. Об этом сообщили в ГСЧС.

Страшная находка

Всего к поисковой операции, которая длилась в течение десяти дней, были привлечены более 60 спасателей ГСЧС. Это – не учитывая полицейских, добровольцев и кинологическую службу.

"Обследовано около 224 га территории и акватории реки Горынь, включая береговую линию, прибрежные зоны и дно водоема. Использовалась спецтехника и лодки. Для обследования дна и труднодоступных участков – подводные дроны, эхолоты и БпЛА", – рассказали спасатели.

На месте страшной находки и сейчас работают правоохранители для установления всех обстоятельств трагедии.

Исчезновение ребенка

Напомним: 5 апреля вечером в полицию обратилась 35-летняя жительница села Колки. Женщина заявила, что еще днем двое ее племянников в возрасте 3 и 4 лет поехали кататься на велосипеде и не вернулись.

На поиски детей сразу отправили полицейских, кинолога со служебной собакой, родных, односельчан, неравнодушных граждан, спасателей и пограничников. Во время первичных поисков полицейские в водоеме нашли тело трехлетнего мальчика, а поиски четырехлетнего ребенка результатов не принесли.

Как сообщал OBOZ.UA, еще вчера спасатели продолжали искать мальчика – поскольку судьба ребенка оставалась неизвестной, продолжалась активная фаза поисковой операции старшего из двух братьев. Всего на Сарненщине работали десятки специалистов, спецтехника, беспилотные летательные аппараты, лодки и подводные дроны.

