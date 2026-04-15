На Ривненщине нашли тело 5-летнего мальчика, который пропал в начале апреля: все обстоятельства трагедии. Фото и видео

Михаил Левакин
Расследование
2 минуты
3,7 т.
Под Ровно спасатели нашли тело мальчика, который исчез в селе Колки еще в начале апреля. 15 числа водолазы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям подняли его на поверхность.

Мальчика нашли на расстоянии одного километра от места исчезновения. Об этом сообщили в ГСЧС.

Страшная находка

Всего к поисковой операции, которая длилась в течение десяти дней, были привлечены более 60 спасателей ГСЧС. Это – не учитывая полицейских, добровольцев и кинологическую службу.

"Обследовано около 224 га территории и акватории реки Горынь, включая береговую линию, прибрежные зоны и дно водоема. Использовалась спецтехника и лодки. Для обследования дна и труднодоступных участков – подводные дроны, эхолоты и БпЛА", – рассказали спасатели.

На месте страшной находки и сейчас работают правоохранители для установления всех обстоятельств трагедии.

Исчезновение ребенка

Напомним: 5 апреля вечером в полицию обратилась 35-летняя жительница села Колки. Женщина заявила, что еще днем двое ее племянников в возрасте 3 и 4 лет поехали кататься на велосипеде и не вернулись.

На поиски детей сразу отправили полицейских, кинолога со служебной собакой, родных, односельчан, неравнодушных граждан, спасателей и пограничников. Во время первичных поисков полицейские в водоеме нашли тело трехлетнего мальчика, а поиски четырехлетнего ребенка результатов не принесли.

Как сообщал OBOZ.UA, еще вчера спасатели продолжали искать мальчикапоскольку судьба ребенка оставалась неизвестной, продолжалась активная фаза поисковой операции старшего из двух братьев. Всего на Сарненщине работали десятки специалистов, спецтехника, беспилотные летательные аппараты, лодки и подводные дроны.

Ранее на Ивано-Франковщине произошла трагическая гибель ребенка на объекте энергетической инфраструктуры. В одном из населенных пунктов области 11-летний мальчик умер после поражения током на трансформаторной подстанции.

