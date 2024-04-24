Главный тренер 'Реала' отказался выпускать на матч вратаря сборной Украины – СМИ

Украинский голкипер мадридского "Реала" Андрей Лунин не сыграет в матче 33-го тура Ла Лиги против "Реала Сосьедада", который состоится в пятницу, 26 апреля. По информации AS.com, главный тренер королевского клуба Карло Анчелотти планирует провести ротацию состава.

После победы накануне над главным конкурентом в борьбе за чемпионство "Реал" опережает "Барселону" на 11 очков, что дает итальянскому специалисту дать возможность отдохнуть лидерам перед игрой с середняком чемпионата Испании.

Анчелотти собирается выпустить на поле Арде Гюлера, Дани Себальосу, Браима Диаса, Хоселу, и Франа Гарсию. Также с первых минут ворота будет защищать Кепа Аррисабалага, а не футболист сборной Украины.

"Клуб ценит очень положительно то, что поведение Аррисабалаги, в его непростом положении, безупречно. Он сыграл ключевую роль в серии пенальти против "Сити", дав советы Лунину, и конкуренция с украинцем всегда была здоровой", – пишет издание AS.com.

Ранее СМИ сообщали, что Лунин отклонил предложение продлить контракт с мадридским "Реалом" и рассматривает возможность переезда в английскую Премьер-лигу. Руководство "королевского клуба" не смогло убедить нашего соотечественника в том, что его роль существенно изменится в новом сезоне.

Как сообщал OBOZ.UA, в четвертьфинале Лиги чемпионов "Реал" по пенальти (4:3) обыграл "Манчестер Сити". Андрей Лунин стал главной звездой поединка, отбив два 11-метровых ударов.

Напомним, что права на 29-летнего Аррисабалагу принадлежит лондонскому "Челси", куда голкипер и вернется по завершению контракта 30 июня 2024-го.

Проблемы у Аррисабалаги начались после травмы приводящей мышцы. Он был безконкурентным игроком стартового состава, но выпал из обоймы. Это дало возможность Лунину, заменявшего Кепу, обрести уверенность в себе.

Ключевой момент случился во время Суперкубка Испании. Анчелотти и его штаб договорились, что Кепа проведет первую игру против "Атлетико". В этой игре Кепа пропустил позорный гол, после чего тренерский штаб принял решение прекратить ротацию, отдав предпочтение украинцу.

В 2018-м году Аррисабалага перешел в "Челси" из "Атлетика" за 80 миллионов евро. Это сделало на то время 23-летнего баска самым дорогим вратарем в истории футбола.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!