'Реал' на последней минуте вырвал победу у 'Барселоны' в Эль-класико. Видео

Мадридский "Реал" победил "Барселону" в центральном матче 32-го тура чемпионата Испании по футболу в Ла Лиге. 257-е Эль-класико на легендарном "Сантьяго Бернабеу" завершилось со счетом 3:2. Для "Реала" это стало 106-й победой над "Барселоной".

Украинский голкипер столичной команды Андрей Лунин, который после феноменального успеха в четвертьфинале Лиги чемпионов с первых минут занял место в воротах, начал встречу неуверенно. Сперва футболиста сборной Украины едва не запрессинговали, а затем Андрей ошибся на выходе, после чего каталонцы забили гол.

На 5-й минуте после подачи углового от Рафиньи Андреас Кристенсен перепрыгнул всех, отправив мяч в сетку. Лунин не дотянулся до круглого снаряда.

"Реал" бросился отыгрываться из-за чего в обороне сразу появилось пространство, которое использовали форварды "Барселоны". На 14-й минуте Ламин Ямаль бил с ближней дистанции, но украинский голкипер оказался на месте.

На 18-й минуте "Реал" сравнял счет. Пау Кубарси сбил в своей штрафной Лукаса Васкеса и Винисиус Жуниор точно переиграл тер Штегена с 11-метровой отметки.

На 27-й минуте лишь считанные сантиметры отделили "Барселону" от верного гола, но Лунин смог вытянуть мяч с линии ворот.

Еще до конца первого тайма украинский голкипер успел еще раз спасти "Реал".

В начале второго тайма скорости заметно упали. Обе команды предпочитали лишний раз не рисковать, из-за чего опасных момент у ворот было очень немного.

На 69-й минуте "Барселона" вновь повела в счете, когда Фермин Лопес оказался в нужном месте в нужное время.

Ламин Ямал пробил, Лунин парировал мяч, летевший по сложной траектории, и выбежавший из-за спин защитников Фермин первым среагировал на отскок.

Победный счет для гостей продержался 4 минуты. Винисиус Жуниор сделал прострельную фланговую передачу, а Лукас Васкес внутри штрафной, будучи свободным от опеки, ударом с лета вогнал мяч в нижний угол ворот.

На 78-й минуте Лунин едва не оформил в свой актив голевую передачу, но Винисиус Жуниор не смог переиграть вратаря "Барселоны".

Решающий гол Джуд Беллингем забил на последних минутах добавленного времени.

Эта победа позволила королевскому клубу набрать 81 очко и максимально приблизить его к чемпионству.

Реал Мадрид – Барселона 3:2 (1:1, 2:1)

Голы: 0:1 – 6 Кристенсен, 1:1 – 18, пенальти Винисиус Жуниор, 1:2 – 69 Лопес, 2:2 – 73 Васкес, 3:2 – 90+1 Беллингем.

Реал Мадрид – Лунин, Рюдигер, Тчуамени, Вальверде, Камавинга (Фран Гарсия, 71), Модрич, Кроос (Браим Диас, 71), Беллингем, Васкес, Винисиус Жуниор (Хоселу, 82), Родриго (Милитао, 74).

Барселона – тер Штеген, Кунде, Араухо, Кубарси, Жоау Канселу, Кристенсен (Лопес, 46), Гюндоган, де Йонг (Педри, 45), Рафинья (Жоау Феликс, 64), Ямаль, Левандовски (Ферран Торрес, 64).

Предупреждения: Камавинга (33), Винисиус Жуниор (75), Кунде (75), Модрич (83), Кубарси (90).

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